В Николаеве убили прохожего: накануне в полиции побеседовали с преступником и отпустили его

Злоумышленник побывал в полиции перед убийством

В Николаеве 45-летний местный житель до смерти забил проходящего мимо 30-летнего мужчину на территории больницы. Стало известно, что накануне в полиции была проведена профилактическая беседа со злоумышленником. Об этом рассказали в ГУ НП Николаевской области, передает издание "Новости N".

Руководитель отдела коммуникации областной полиции Елена Бережная сообщила, что оснований для задержания мужчины у правоохранителей не было. Поэтому с агрессивным и явно неадекватным жителем Николаева провели профилактическую беседу и отпустили.

Жена привезла мужчину в наркологическое отделение. Медики сообщили, что пациент отказался проходить какое-либо лечение и напал на еще одного больного. Отмечается, что им оставалось лишь вызвать полицию.

Фото: Пострадавший (novosti-n.org)

После этого он вышел на улицу и жестоко избил , а после задушил проходящего мимо 30-летнего Максима Середу, который умер через 9 дней, так и не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье пенсионер убил жену из-за Савченко.

Хайп такси #11 ваше отношение к Национальной полиции (видео: РБК-Украина)