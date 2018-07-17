В Миколаївській області машиністи сховали тіло жінки, яку переїхав поїзд

Фото: УНІАН

Щоб уникнути відповідальності, машиніст і його помічник вирішили позбутися тіла загиблої

13 липня на станції Березнегувате Миколаївської області 44-річна жінка потрапила під колеса товарного потяга. Як вияснилося, машиністи вирішили не повідомляти про трагічний інцидент, а позбутися тіла. Моторошні подробиці події розповіли в прес-службі поліції Миколаївської області.

Правоохоронці з'ясували, що машиніст разом із помічником не повідомили про подію, а забрали тіло до потяга та позбулися його дорогою.

Як повідомляє ukr.lb.ua, машиніст і помічник сховали тіло в пакети і викинули в іншому місці.

Після наїзду на жінку потяг зупинився. Підійшовши до вагонів, працівник станції побачив труп жінки, проте машиністи почали погрожувати йому. Залякавши працівника, машиніст і помічник поїхали далі.

Згодом диспетчер станції виявив біля колії ампутовану руку, сліди крові і мобільний телефон. Самого тіла не було.

Він викликав поліцію, яка за знайденим мобільним встановила особу загиблої. Тіло померлої правоохоронці знайшли і направили на проведення судово-медичної експертизи.

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