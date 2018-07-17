В Николаевской области машинисты спрятали тело женщины, которую переехал поезд

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Чтобы избежать ответственности, машинист и его помощник решили избавиться от тела погибшей

13 июля на станции Березнеговатое Николаевской области 44-летняя женщина попала под колеса товарного поезда. Как выяснилось, машинисты решили не сообщать о трагическом инциденте, а избавиться от тела. Жуткие подробности происшествия рассказали в пресс-службе полиции Николаевской области.

Правоохранители выяснили, что машинист вместе с помощником не сообщили о событии, а забрали тело в поезда и лишились его по дороге.

Как сообщает ukr.lb.ua, машинист и помощник спрятали тело в пакеты и выбросили в другом месте.

После наезда на женщину поезд остановился. Подойдя к вагонам, работник станции увидел труп женщины, однако машинисты начали угрожать ему. Запугав работника, машинист и помощник поехали дальше.

Впоследствии диспетчер станции обнаружил возле колеи ампутированную руку, следы крови и мобильный телефон. Самого тела не было.

Он вызвал полицию, которая по найденным мобильным установила личность погибшей. Тело умершего правоохранители нашли и направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Одессе мальчик попал в ДТП на папином авто с еврономерами и попытался убежать босиком.

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