В Одесі хлопчик потрапив в ДТП на батьковому авто з єврономерами і спробував втекти босоніж

Фото: Аварія (pixabay.com)

Підліток врізався в Tesla

Вчора ввечері, 16 липня, в Одесі сталася транспортно-дорожня пригода на 7-й станції Люстдорфської дороги. Про це повідомив кореспондент видання Odessa.online.

14-річний хлопчик взяв батьківський автомобіль з іноземною реєстрацією марки BMW, але по дорозі врізався у припарковану на колі Tesla. Він спробував утекти, в поспіху кинувши на дорогу свої пантофлі, але у нього не вийшло.

Фото: ДТП в Одесі (odessa.online)

З другого авто Tesla, яке знаходилося поруч, вибіг чоловік і затримав підлітка. Поки він його наздоганяв, водій встиг зробити кілька пострілів у повітря.

Відео: ДТП в Одесі (youtube.com/odessa online)

За кермом припаркованої машини, в яку хлопчик врізався, була дівчина, на пасажирському місці її літня родичка. У момент аварії вони вийшли з машини.

На місце події були викликані батьки. Власник машини з єврономерами повідомив, що прокинувся від дзвінка з повідомленням про ДТП і сказав, що не збирається вигороджувати свого сина. Але він помітив, що в аварії винен водій Tesla, оскільки той нібито припаркував свою машину не за правилами.

Підлітка з травмою грудної клітки і водія-дівчину за кермом Tesla з травмами госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, в ніч на 14 липня в Києві сталося жорстке ДТП. В результаті нічних гонок зіткнулися автомобілі Mazda і Skoda. Водій червоного авто сильно постраждав, його госпіталізували. Аварія сталася на проспекті Бажана.

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