В Одессе мальчик попал в ДТП на отцовском авто с еврономерами и попытался убежать босиком

Фото: Авария (pixabay.com)

Подросток врезался в Tesla

Вчера вечером, 16 июля, в Одессе произошло транспортно-дорожное происшествие на 7-й станции Люстдорфской дороги. Об этом сообщил корреспондент издания Odessa.online.

14-летний мальчик взял отцовский автомобиль с иностранной регистрацией марки BMW, но по пути врезался в припаркованную на кругу Tesla. Он попытался убежать, в спешке бросив на дорогу свои шлепанцы, но у него не получилось.

Фото: ДТП в Одессе (odessa.online)

Из второго авто Tesla, которое находилось рядом, выбежал мужчина и задержал подростка. Пока он его догонял, водитель успел совершить несколько выстрелов в воздух.

Видео: ДТП в Одессе (youtube.com/odessa online)

За рулем припаркованной машины, в которую мальчик врезался, была девушка, на пассажирском месте ее пожилая родственница. В момент аварии они вышли из машины.

На место происшествия были вызваны родители. Владелец машины с еврономерами сообщил, что проснулся от звонка с сообщением о ДТП и сказал, что не собирается выгораживать своего сына. Но он подметил, что в аварии виноват водитель Tesla, поскольку тот якобы припарковал свою машину не по правилам.

Подростка с травмой грудной клетки и водителя-девушку за рулем Tesla с травмами госпитализировали в больницу.

Напомним, в ночь на 14 июля в Киеве произошло жесткое ДТП. В результате ночных гонок столкнулись автомобили Mazda и Skoda. Водитель красного авто сильно пострадал, его госпитализировали. Авария произошла на проспекте Бажана.

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