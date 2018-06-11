"Ногами в живіт": у Житомирській області школярі жорстоко побили восьмикласника (фото)

Між підлітками виникла словесна перепалка
У Коростені Житомисркой області школярі побили восьмикласника за те, що він не так відповів на їх запитання. Про це розповів користувач Сергій Коростенець на сторінці спільноти "Подслушано Коростень" Facebook.
Фото: Школярі побили восьмикласника (facebook.com/podslushano.korosten/Сергій Коростенець пвк)
"Ось він – підлітковий буллінг. Досі руки трусяться. Двоє хлопців 16-18 років з восьмої школи жорстоко побили восьмикласника з нашої школи. Причина побиття: не сподобалася їм відповідь ровесника на їхнє запитання", - написав він.
Фото: Школярі побили восьмикласника (facebook.com/podslushano.korosten/Сергій Коростенець пвк)
За словами чоловіка, за подіями спостерігали інші діти.
"Шестеро їхніх друзів стояли і спостерігали за побиттям. Били ногами в живіт, по голові навіть тоді, коли той був без свідомості, лілі пиво на голову. Одного піймали, інші втекли. На обличчі спійманого немає ані краплі жалю", - додав він.
Фото: Школярі побили восьмикласника (facebook.com/podslushano.korosten/Сергей Коростенець пвк)
Постраждалого школяра забрала швидка допомога.
Скріншот поста (facebook.com/podslushano.korosten/Сергей Коростенець пвк)
Нагадаємо, що побитий однокласниками школяр п'ятий місяць не встає з ліжка.
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