Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Ногами в живіт": у Житомирській області школярі жорстоко побили восьмикласника (фото)

STYLERLIFE        11.06.2018 - 14:28
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Між підлітками виникла словесна перепалка

У Коростені Житомисркой області школярі побили восьмикласника за те, що він не так відповів на їх запитання. Про це розповів користувач Сергій Коростенець на сторінці спільноти "Подслушано Коростень" Facebook.

Фото: Школярі побили восьмикласника (facebook.com/podslushano.korosten/Сергій Коростенець пвк)

"Ось він – підлітковий буллінг. Досі руки трусяться. Двоє хлопців 16-18 років з восьмої школи жорстоко побили восьмикласника з нашої школи. Причина побиття: не сподобалася їм відповідь ровесника на їхнє запитання", - написав він.

Фото: Школярі побили восьмикласника (facebook.com/podslushano.korosten/Сергій Коростенець пвк)

За словами чоловіка, за подіями спостерігали інші діти.

"Шестеро їхніх друзів стояли і спостерігали за побиттям. Били ногами в живіт, по голові навіть тоді, коли той був без свідомості, лілі пиво на голову. Одного піймали, інші втекли. На обличчі спійманого немає ані краплі жалю", - додав він.

Фото: Школярі побили восьмикласника (facebook.com/podslushano.korosten/Сергей Коростенець пвк)

Постраждалого школяра забрала швидка допомога.

Скріншот поста (facebook.com/podslushano.korosten/Сергей Коростенець пвк)

Нагадаємо, що побитий однокласниками школяр п'ятий місяць не встає з ліжка.

Хайп таксі #12 з чого треба почати змінювати країну

Черкаські депутати жорстоко побили жінку: з'явилися нові подробиці В Одесі побили журналіста одного з телеканалів
Теги: избиение, школьники, драка
Намагалася зробити селфи: в дніпровському кафе померла відвідувачка (фото)
У Грузії з викинутих на смітник яєць народилися сотні курчат (відео)
У Черкаській області місцеві депутати накинулися з кулаками на жінку через зауваження (відео)
Переможниця "Холостяка" вийшла заміж: подробиці одруження
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся