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"Ногами в живот": в Житомирской области школьники жестоко избили восьмиклассника (фото)

STYLERLIFE        11.06.2018 - 14:28
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Между подростками возникла словесная перепалка

В Коростене Житомисркой области школьники избили восьмиклассника за то, что он не так ответил на их вопрос. Об этом рассказал пользователь Сергей Коростенец на странице сообщества "Подслушано Коростень" в Facebook.

Фото: Школьники избили восьмиклассника (facebook.com/podslushano.korosten/Сергей Коростенец пвк)

"Вот он – подростковый буллинг. До сих пор руки трясутся. Двое парней 16-18 лет из восьмой школы жестоко избили восьмиклассника из нашей школы. Причина избиения: не понравился им ответ ровесника на их вопрос", - написал он.

Фото: Школьники избили восьмиклассника (facebook.com/podslushano.korosten/Сергей Коростенец пвк)

По словам мужчины, за происходящим наблюдали другие дети.

"Шестеро их друзей стояли и наблюдали за избиением. Били ногами в живот, по голове даже тогда, когда тот был без сознания, лили пиво на голову. Одного поймали, остальные убежали. На лице пойманного нет ни капли сожаления", - добавил он.

Фото: Школьники избили восьмиклассника (facebook.com/podslushano.korosten/Сергей Коростенец пвк)

Пострадавшего школьника забрала скорая помощь.

Скриншот поста (facebook.com/podslushano.korosten/Сергей Коростенец пвк)

Напомним, что избитый одноклассниками школьник пятый месяц не встает с кровати.

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Теги: избиение, школьники, драка
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