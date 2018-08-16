"Нова традиція": ветеран АТО пояснив сенс нового привітання ЗСУ

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Нове привітання має глибокий історичний сенс

Ветеран АТО, екс-боєць батальйону "Айдар", експерт Міжнародного інституту демократії Євген Дикий пояснив, як з'явилося нове привітання "Слава Україні" і в чому його сенс. Про це він розповів в ефірі передачі Oboz-tv.

Євген Дикий зазначив, що введення нового військового вітання – це частина цікавого тривалого процесу, і воно символізує те, що Збройні сили України стають історичними продовжувачами традицій бійців УНР та УПА.

"Справа в тому, що ми так вітали один одного ще влітку 2014 року. У добробатах це було єдине прийняте привітання. Від нас це досить швидко перейняли регулярні війська на "передку". А чотири роки це пробивалося через наш генералітет. У нас генерали глибоко радянські, у них інша традиція", - розповів експерт Міжнародного інституту демократії.

Він акцентував на тому, що "Слава Україні!" - це не просто вітання, так як воно має глибокий історичний сенс.

"Це означає, що наш солдат і наш офіцер, які так вітаються, беруть на себе традиції Української Народної Республіки та Української повстанської армії, стають продовжувачами в цьому ряду. Для нас в добробатах було очевидно ще тоді, що ми є продовжувачами тієї традиції, а весь наш генералітет закінчував всілякі академії імені Фрунзе в Москві тощо, для них досі традиція інша", - резюмував Євген Дикий.

Відео: Сенс привітання "Слава Україні" (Oboz-tv)

До речі, раніше ми повідомляли про те, як і навіщо змінюється привітання і імідж української армії.

А також писали про те, що український воїн вразив мережа приголомшливим виконанням патріотичної пісні.

Відео: РБК-Україна