"Новая традиция": ветеран АТО объяснил смысл нового приветствия ВСУ

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Новое приветствие имеет глубокий исторический смысл

Ветеран АТО, экс-боец батальона "Айдар", эксперт Международного института демократии Евгений Дикий объяснил, как появилось новое приветствие "Слава Украине" и в чем его смысл. Об этом он рассказал в эфире передачи Oboz-tv.

Евгений Дикий отметил, что введение нового воинского приветствия – это часть интересного длительного процесса, и оно символизирует то, что Вооруженные силы Украины становятся историческими продолжателями традиций бойцов УНР и УПА.

"Дело в том, что мы так приветствовали друг друга еще летом 2014 года. В добробатах это было единственное принятое приветствие. От нас это довольно быстро переняли регулярные войска на "передке". А четыре года это пробивалось через наш генералитет. У нас генералы глубоко советские, у них другая традиция", - рассказал эксперт Международного института демократии.

Он акцентировал на том, что "Слава Украине!" - это не просто приветствие, так как оно имеет глубокий исторический смысл.

"Это означает, что наш солдат и наш офицер, которые так здороваются, принимают на себя традиции Украинской Народной Республики и Украинской повстанческой армии, становятся продолжателями в этом ряду. Для нас в добробатах было очевидно еще тогда, что мы являемся продолжателями той традиции, а весь наш генералитет заканчивал всяческие академии имени Фрунзе в Москве и тому подобное, для них до сих пор традиция другая", - резюмировал Евгений Дикий.

Видео: Смысл приветствия "Слава Украине" (Oboz-tv)

Кстати, ранее мы сообщали о том, как и зачем меняется приветствие и имидж украинской армии.

А также писали о том, что украинский воин поразил сеть потрясающим исполнением патриотической песни.

Видео: РБК-Украина