У листопаді українці можуть спостерігати вражаючі метеоритні дощі: названі дати

Фото: Метеорити (pixabay.com/cocoparisienne)

Мешканці зможуть побачити метеоритні дощі Тауриди і Леоніди

Повідомляється, що перший дощ Тауриди пройде 9-10 листопада у південній півкулі Землі, а 10-11 числа добереться до північного. Також жителі Землі побачать метеоритний дощ Леоніди. Про це повідомляє The Hutchinson Post.

Жителям України радять 9-10 листопада виглянути у вікно і насолодитися дощем Тауриди. Потік метеоритів буде незначним, близько п'яти в годину. Проте вже 17-18 листопада, жителі Землі побачать метеоритний дощ Леоніди, який відомий своїм сильним потоком.

Також зазначається, що краще всього спостерігати за явищем після півночі. В основному метеори буде видно зі східної сторони горизонту.

Нагадаємо, метеоритний дощ - множинне падіння метеоритів після руйнування великого метеорита в процесі падіння на Землю. При падінні одиночного метеорита утворюється кратер. При випаданні метеоритного дощу утворюється кратерне поле.

Раніше не відрізняли метеорні потоки від метеоритного дощу. Як перші, так і другі називали однаково: вогняний дощ. Метеоритні дощі часто витлумачувалися як "божественні знамення".

Ми писали, що астрономи виявили фрагмент інопланетного корабля. В джерелі відзначається, що цей об'єкт був вперше помічений телескопами в жовтні 2017 року, встановленими на території обсерваторії Гавайського університету.

Нагадаємо, в NASA розповіли про втрату зв'язку зі станцією, що досліджує пояс астероїдів. Фахівці управління дійшли висновку, що в апарата закінчилося паливо - гідразин.

До речі, чоловік 30 років підпирав двері космічним каменем. Важить він 9 кілограмів, і це шоста за величиною знахідка в Мічигані. Такий метеорит коштує 100 000 доларів.

Відео: РБК-Україна