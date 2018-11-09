В ноябре украинцы могут наблюдать впечатляющие метеоритные дожди: названы даты

Фото: Метеориты (pixabay.com/cocoparisienne)

Жители смогут увидеть метеоритные дожди Тауриды и Леониды

Сообщается, что первый дождь Тауриды пройдет 9-10 ноября в южном полушарии Земли, а 10-11 числа доберется до северного. Также жители Земли увидят метеоритный дождь Леониды. Об этом сообщает The Hutchinson Post.

Жителям Украины советуют 9-10 ноября выглянуть в окно и насладиться дождем Тауриды. Поток метеоритов будет незначительным, около пяти в час. Однако уже 17-18 ноября, жители Земли увидят метеоритный дождь Леониды, который известен своим сильным потоком.

Также отмечается, что лучше всего наблюдать за явлением после полуночи. В основном метеоры будет видно из восточной стороны горизонта.

Напомним, метеоритный дождь - множественное падение метеоритов после разрушения крупного метеорита в процессе падения на Землю. При падении одиночного метеорита образуется кратер. При выпадении метеоритного дождя образуется кратерное поле.

Раньше не отличали метеорные потоки от метеоритного дождя. Как первые, так и вторые называли одинаково: огненный дождь. Метеоритные дожди часто истолковывались как "божественные знамения".

Мы писали, что астрономы обнаружили фрагмент инопланетного корабля. В источнике отмечается, что этот объект был впервые замечен телескопами в октябре 2017 года, установленными на территории обсерватории Гавайского университета.

Напомним, в NASA рассказали о потере связи со станцией, исследующей пояс астероидов. Специалисты управления пришли к выводу, что у аппарата закончилось топливо - гидразин.

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Видео: РБК-Украина