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Нутриціолог розповіла, яка сіль найкорисніша

Автор: Марина Настевич

Сіль складається з двох компонентів - натрію і хлору. Кожен грам солі утримує в собі чотириста грамів води. Ось чому надлишок солоного в раціоні призводить до набряків.

Про те, яка сіль найкорисніша, а яку краще прибрати зі свого раціону, розповіла в Instagram нутриціолог Надія Пахирко.

Сама сіль не так шкідлива - шкідливе тільки її регулярне вживання протягом тривалого часу і в надмірних кількостях. Норма споживання солі не більше 5 гр на добу.

Вчені, що вивчають властивості солі, давно прийшли до висновку: чим сильніше очищена сіль, тим менше в ній користі. Але чим більше домішок, тим нижче якість солі - сірий колір, крупиці, дрібні камінчики та інше.

Сіль екстра буває двох видів: дрібна і вибілена. Для отримання такої солі її довго виварюють і відбілюють, використовуючи різні види обробки. Звичайно, корисних речовин майже не залишається.

Кам'яна кухонна сіль. На мій погляд, найшкідливіша. Її витягують з-під землі. Вона містить багато домішок: пісок, камінчики, землю та інші відходи, які можуть бути в землі. Очищається за допомогою хімічної обробки.

Йодована. Як ви розумієте, йод додають спеціально. При термічній обробці велика частина йоду випаровується.

Морська. Отримують цю сіль за допомогою випаровування морської води. Містить 98% хлориду натрію і 2% корисних мінеральних речовин. При сушінні з високою температурою (приблизно 650 градусів) руйнується її природна хімічна структура.

Гімалайська сіль. Це мій фаворит. З назви ясно, що добувають її в Гімалаях на території колишнього океану, висохлого мільйони років тому. Її виняткова цінність в тому, що вона видобувається вручну. Її просушують на сонці і не піддають ніяким процесам.


Найкорисніша-гімалайська сіль (фото: pixabay.com)

Гімалайська сіль може містити від 70 до 85 елементів. У звичайній солі тільки хлорид натрію. Таку кількість корисних речовин вчені пояснюють походженням солі - коли відбувалися переміщення континентів, вона збагачувалася, змішуючись з вулканічною магмою.

Як ми повідомляли раніше, дієтолог розповіла, як їсти солодке без шкоди для фігури.

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