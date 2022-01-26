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Нутриціолог розповіла, як підтримати роботу щитовидної залози в холодну пору року

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Середа 26 січня 2022 08:32
Нутриціолог розповіла, як підтримати роботу щитовидної залози в холодну пору року Як підтримати щитовидну залозу взимку (колаж РБК-Україна)
Автор: Марина Настевич

Щитовидна залоза потребує особливої підтримки в холодну погоду. Все тому, що вона грає чи не основну роль в регуляції температури тіла і метаболізмі. І коли за вікном показник термометра знижується, ЩЗ потрібно працювати набагато більше, щоб виконувати свої звичні функції.

У кого вже є гіпофункція щитовидної залози того чи іншого характеру, також могли помітити, що з настанням холодів з'являються нові або повертаються старі симптоми. Швидше приходить втома, важче зігрітися, приходить сухість шкіри.

Як допомогти їй і підтримати роботу щитовидки взимку, розповіла в Instagram нутриціолог Вікторія Синичка.

Достатній сон - 7-8 годин, а для людей з проблемами з ЩЗ-8-9. Під час сну наш організм відновлюється і здійснює ряд важливих процесів. Найкраще дотримуватися усталеного режиму, засипати і прокидатися в один і той же час.

Бути активним і проводити час на свіжому повітрі. Регулярна фізична активність природньо знижує ТТГ і підвищує рівні основних щитовидних гормонів Т3 і Т4. Також покращується метаболічна активність всього організму і спалюються зайві калорії. Час, проведений на сонці, навіть в холодні дні, покращить вам настрій і рівень енергії.

Раціон, багатий складними вуглеводами і корисними жирами. Вони є джерелом стабільної енергії для організму і попереджають скачки цукру в крові, що є дуже важливо для ЩЗ.

Нутриціолог розповіла, як підтримати роботу щитовидної залози в холодну пору року

Ілюстративне фото (pexels.com)

Моніторити рівень вітаміну Д - його нестача в організмі давно корелюється з порушеннями в роботі ЩЗ. Він безпосередньо впливає і на ТТГ. Для імунної системи вітамін Д також дуже важливий. Адже будь-яке вірусна навантаження сильно б'є по здоров'ю ЩЗ.

Селен, йод, цинк, залізо, мідь, тирозин, В5 - критично важливі для здоров'я ЩЗ.

Чи не переохолоджуватися. Звучить смішно, але коли нам холодно, ЩЗ доводиться працювати вдвічі більше, щоб забезпечити нормальну температуру тіла.

Нутриціолог розповіла, як підтримати роботу щитовидної залози в холодну пору року

Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо у вас є порушення ЩЗ і ви приймаєте гормональні препарати - переконайтеся, що доза є достатньою. Часто дозування потрібно збільшувати в холодні пори року. Для цього здавайте вчасно аналізи і не ігноруйте симптоми.

Нагадаємо, раніше дієтолог Єва Шишова назвала топ-10 обстежень, які повинна пройти кожна жінка.

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