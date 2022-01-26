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Нутрициолог рассказала, как поддержать работу щитовидной железы в холодное время года

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Среда 26 января 2022 08:32
Нутрициолог рассказала, как поддержать работу щитовидной железы в холодное время года Как поддержать щитовидную железу зимой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Марина Настевич

Щитовидная железа нуждается в особой поддержке в холодную погоду. Все потому, что она играет едва ли не основную роль в регуляции температуры тела и метаболизме. И когда за окном показатель термометра снижается, ЩЖ нужно работать гораздо больше, чтобы выполнять свои привычные функции.

У кого уже есть гипофункция щитовидной железы того или иного характера, также могли заметить, что с наступлением холодов появляются новые или возвращаются старые симптомы. Быстрее приходит усталость, тяжелее согреться, приходит сухость кожи.

Как помочь ей и поддержать работу щитовидки зимой, рассказала в Instagram нутрициолог Виктория Синичка.

Достаточный сон - 7-8 часов, а для людей с проблемами с ЩЖ – 8-9. Во время сна наш организм восстанавливается и осуществляет ряд важных процессов. Лучше всего соблюдать устоявшийся режим, засыпать и просыпаться в одно и то же время.

Быть активным и проводить время на свежем воздухе. Регулярная физическая активность естественно снижает ТТГ и повышает уровни основных щитовидных гормонов Т3 и Т4. Также улучшается метаболическая активность всего организма и сжигаются лишние калории. Время, проведенное на солнце, даже в холодные дни, улучшит вам настроение и уровень энергии.

Рацион, богатый сложными углеводами и полезными жирами. Они являются источником стабильной энергии для организма и предупреждают скачки сахара в крови, что является очень важно для ЩЖ.

Нутрициолог рассказала, как поддержать работу щитовидной железы в холодное время года

Иллюстративное фото (pexels.com)

Мониторить уровень витамина Д - его нехватка в организме давно коррелируется с нарушениями в работе ЩЖ. Он напрямую влияет и на ТТГ. Для иммунной системы витамин Д также очень важен. Ведь любая вирусная нагрузка сильно бьет по здоровью ЩЖ.

Селен, йод, цинк, железо, медь, тирозин, В5 - критически важные для здоровья ЩЖ.

Не переохлаждаться. Звучит смешно, но когда нам холодно, ЩЖ приходится работать вдвое больше, чтобы обеспечить нормальную температуру тела.

Нутрициолог рассказала, как поддержать работу щитовидной железы в холодное время года

Иллюстративное фото (pexels.com)

Если у вас есть нарушения ЩЖ и вы принимаете гормональные препараты – убедитесь, что доза является достаточной. Часто, дозировку нужно увеличивать в холодные времена года. Для этого сдавайте вовремя анализы и не игнорируйте симптомы.

Напомним, ранее диетолог Ева Шишова назвала топ-10 обследований, которые должна пройти каждая женщина.

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