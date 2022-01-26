Нутриціолог розповіла, як підтримати роботу щитовидної залози в холодну пору року

Достатній сон - 7-8 годин, а для людей з проблемами з ЩЗ-8-9. Під час сну наш організм відновлюється і здійснює ряд важливих процесів. Найкраще дотримуватися усталеного режиму, засипати і прокидатися в один і той же час.



Бути активним і проводити час на свіжому повітрі. Регулярна фізична активність природньо знижує ТТГ і підвищує рівні основних щитовидних гормонів Т3 і Т4. Також покращується метаболічна активність всього організму і спалюються зайві калорії. Час, проведений на сонці, навіть в холодні дні, покращить вам настрій і рівень енергії.



Раціон, багатий складними вуглеводами і корисними жирами. Вони є джерелом стабільної енергії для організму і попереджають скачки цукру в крові, що є дуже важливо для ЩЗ.





Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Моніторити рівень вітаміну Д - його нестача в організмі давно корелюється з порушеннями в роботі ЩЗ. Він безпосередньо впливає і на ТТГ. Для імунної системи вітамін Д також дуже важливий. Адже будь-яке вірусна навантаження сильно б'є по здоров'ю ЩЗ.



Селен, йод, цинк, залізо, мідь, тирозин, В5 - критично важливі для здоров'я ЩЗ.



Чи не переохолоджуватися. Звучить смішно, але коли нам холодно, ЩЗ доводиться працювати вдвічі більше, щоб забезпечити нормальну температуру тіла.





Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Якщо у вас є порушення ЩЗ і ви приймаєте гормональні препарати - переконайтеся, що доза є достатньою. Часто дозування потрібно збільшувати в холодні пори року. Для цього здавайте вчасно аналізи і не ігноруйте симптоми.