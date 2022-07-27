Нутриціолог розніс "революційну" дієту: це звичайне паразитарство

Дієта за групою крові стала сенсацією кінця 90-х. Автор методики збагатився, видавши 7 млн екземплярів книги, яку переклали на 60 мов. Але сьогодні прийшло розуміння, що це просто роздута мильна бульбашка.
Про це розповів нутриціолог та відомий український тренер Віктор Мандзяк.
Пітер Д'Адамо в 1996 році написав книжку про харчування за групами крові "Eat Right 4 Your Type".
Суть дієти за групою крові проста, зрозуміла та логічна: різні групи крові формувались в різний період розвитку людини. І те що їв наш предок, коли формувалась ваша група крові, те маєте їсти і ви.
За словами Віктора Мандзяка, на такій дієті ви, звісно, схуднете. Адже в переліку обмежена кількість продуктів, і це точно не солодощі чи фастфуд.
Однак така дієта призведе до зривів, бо заборонена їжа стане для вас аж занадто манкою. Позаяк, більшість людей, що сидять на дієті, притримуються принципу: "горить сарай, гори і хата", мінімальне порушення заборони може призвести до зняття всіх табу - в тому числі на "солоденьке та смачненьке".
До того ж, покращити здоров'я людина з першою групою крові може запросто і на дієті для третьої групи.
"Паразитарство на людській необізнаності. Насправді, ми, люди, всеїдні, ми їмо все. Їжа тільки в нас на тарілці така різноманітна", - додав тренер.
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