Нутрициолог разнес "революционную" диету: это обычное паразитарство

Диета по группе крови стала сенсацией конца 90-х. Автор методики обогатился, издав 7 млн экземпляров книги, которую перевели на 60 языков. Но сегодня пришло понимание, что это просто раздутый мыльный пузырь.
Об этом рассказал нутрициолог и известный украинский тренер Виктор Мандзяк.
Питер Д'Адамо в 1996 году написал книгу о питании по группам крови "Eat Right 4 Your Type".
Суть диеты по группе крови проста, понятна и логична: разные группы крови формировались в разный период развития человека. И то что ел наш предок, когда формировалась ваша группа крови, то должны есть и вы.
По словам Виктора Мандзяка, на такой диете вы, конечно, похудеете. Ведь в перечне ограниченное количество продуктов, и это точно не сладости или фастфуд.
Однако такая диета приведет к срывам, ибо запрещенная пища станет для вас уж слишком манкой. Так как, большинство людей, сидящих на диете, придерживаются принципа: "горит сарай, гори и хата", минимальное нарушение запрета может привести к снятию всех табу - в том числе на "сладенькое и вкусненькое".
К тому же, улучшить здоровье человек с первой группой крови может запросто и на диете для третьей группы.
"Паразитарство на человеческом невежестве. На самом деле, мы, люди, всеядны, мы едим все. Еда только у нас на тарелке такая разнообразная", - добавил тренер.
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