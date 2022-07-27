Нутрициолог разнес "революционную" диету: это обычное паразитарство

Что не так с диетой по группе крови

Питер Д'Адамо в 1996 году написал книгу о питании по группам крови "Eat Right 4 Your Type".

Суть диеты по группе крови проста, понятна и логична: разные группы крови формировались в разный период развития человека. И то что ел наш предок, когда формировалась ваша группа крови, то должны есть и вы.

Принципы диеты

Первая группа крови (люди-охотники, люди-мясоеды). Разрешено мясо всех видов, кроме свинины, а также морская рыба, ржаной хлеб, овощи и фрукты. Избегать надо круп, белого хлеба, картофеля, орехов, молочных продуктов.

(люди-охотники, люди-мясоеды). Разрешено мясо всех видов, кроме свинины, а также морская рыба, ржаной хлеб, овощи и фрукты. Избегать надо круп, белого хлеба, картофеля, орехов, молочных продуктов. Вторая группа крови (люди-земледельцы). Рекомендуются крупы, почти все овощи, фрукты, орехи, бобовые, семена, продукты из сои, мясо птицы, рыба. Стоит отказаться от мяса, молока, картофеля, помидоров.

(люди-земледельцы). Рекомендуются крупы, почти все овощи, фрукты, орехи, бобовые, семена, продукты из сои, мясо птицы, рыба. Стоит отказаться от мяса, молока, картофеля, помидоров. Третья группа крови (люди-кочевники). Рекомендованы молочные продукты, мясо, кроме свинины и курицы, яйца, зеленые овощи. Ограничить надо каши, в частности пшеницу, гречку, кукурузу, чечевицу, хлебобулочные изделия, арахис, кунжут и помидоры.

(люди-кочевники). Рекомендованы молочные продукты, мясо, кроме свинины и курицы, яйца, зеленые овощи. Ограничить надо каши, в частности пшеницу, гречку, кукурузу, чечевицу, хлебобулочные изделия, арахис, кунжут и помидоры. Четвертая группа крови (новые люди). Рекомендации второй и третьей групп крови. Можно мясо, кроме свинины и курицы, кисломолочные и морепродукты, тофу и зеленые овощи. Избегать надо фасоли, некоторых видов круп, в частности пшеницы и кукурузы.

Стоит ли соблюдать диету по группе крови

По словам Виктора Мандзяка, на такой диете вы, конечно, похудеете. Ведь в перечне ограниченное количество продуктов, и это точно не сладости или фастфуд.

Однако такая диета приведет к срывам, ибо запрещенная пища станет для вас уж слишком манкой. Так как, большинство людей, сидящих на диете, придерживаются принципа: "горит сарай, гори и хата", минимальное нарушение запрета может привести к снятию всех табу - в том числе на "сладенькое и вкусненькое".

К тому же, улучшить здоровье человек с первой группой крови может запросто и на диете для третьей группы.

"Паразитарство на человеческом невежестве. На самом деле, мы, люди, всеядны, мы едим все. Еда только у нас на тарелке такая разнообразная", - добавил тренер.

