Потрібна допомога: хлопчикові з важкою хворобою мозку необхідно дороге лікування

Колаж РБК-Україна

На реабілітацію дитини потрібна непідйомна сума для батьків

Трирічному хлопчику Водопойникову Єлисею терміново потрібна фінансова допомога на лікування важкого органічного захворювання мозку, отриманого, як наслідок пологової травми. Єлисей, якого батьки ласкаво називають Кудряшиком, не може пересуватися самостійно, а ще у нього поставлений діагноз приглухуватість. Щоб покращити здоров'я хлопчика, йому потрібно пройти дороге лікування в Китаї. Самостійно батьки всю суму зібрати не можуть. Тому вони звернулися ща допомогою до всіх через Instagram-аккаунт.

Скріншот поста (instagram.com/help_elisey)

Повністю діагноз називається "органічне ураження мозку, груба затримка розвитку, затримка моторного розвитку, приглухуватість III ст.". Всього на реабілітацію здоров'я дитини в Китаї потрібно 43 978 доларів. Зараз вся сума ще не зібрана, але зробити це потрібно якомога швидше. Шанс на одужання є. Реабілітація триватиме десять місяців. У Китай Єлисей відправиться з мамою.

Скріншот поста (instagram.com/help_elisey)

На жаль, конкретний термін, до якого потрібно встигнути зібрати всю суму – не позначений.

Допомогти Єлисею, а разом з тим і його батькам можна, переславши гроші за такими реквізитами:

Реквізити допомоги Єлисею:

Приват Банк: 4149 4391 0467 3847 Водопойникова Ю. В. (мама), це гривневий рахунок

Ківі гаманець: +380969470093

Western Union: +380969470093 (VODOPOINIKOV IGOR) Ukraine

PayPal: Eliseyvodop@gmail.com

Нагадаємо, ми повідомляли, що молода українка потребує термінової допомоги.

Також відомий український музикант просить допомоги у українців, щоб зібрати необхідну суму для лікування своєї доньки.

Раніше ми писали про те, що MONATIK закликав допомогти маленькому хлопчику.

Відео: РБК-Україна