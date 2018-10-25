Нужна помощь: мальчику с тяжелой болезнью мозга необходимо дорогое лечение

Коллаж (РБК-Украина)

На реабилитацию ребенка нужна неподъемная для родителей сумма

Трехлетнему мальчику Водопойникову Елисею срочно необходима финансовая помощь на лечение тяжелого органического заболевания мозга, полученного, как следствие родовой травмы. Елисей, которого родители ласково называют Кудряшиком, не может передвигаться самостоятельно, а еще у него поставлен диагноз тугоухость. Чтобы улучшить здоровье мальчика, ему нужно пройти дорогостоящее лечение в Китае. Самостоятельно родители всю сумму собрать не могут. Потому они обратились ща помощью ко всем через Instagram-аккаунт.

Скриншот поста (instagram.com/help_elisey)

Полностью диагноз называется "органическое поражение мозга, грубая задержка развития, задержка моторного развития, тугоухость III ст.". Всего на реабилитацию здоровья ребенка в Китае нужно 43 978 долларов. Сейчас вся сумма еще не собрана, но сделать это нужно поскорее. Шанс на восстановление есть. Реабилитация будет длиться десять месяцев. В Китай Елисей отправится с мамой.

Скриншот поста (instagram.com/help_elisey)

К сожалению, конкретный срок, до которого нужно успеть собрать всю сумму – не обозначен.

Помочь Елисею, а вместе с тем и его родителям можно, переслав деньги по таким реквизитам:

Реквизиты помощи Елисею:

Приват Банк: 4149 4391 0467 3847 Водопойникова Ю.В. (мама), это гривневый счет

Киви кошелек: +380969470093

Western Union: +380969470093 (VODOPOINIKOV IGOR) Ukraine

PayPal: Eliseyvodop@gmail.com

Напомним, мы сообщали, что молодая украинка нуждается в срочной помощи.

Также известный украинский музыкант просит помощи у украинцев, чтобы собрать необходимую сумму для лечения своей дочери.

Ранее мы писали о том, что MONATIK призвал помочь маленькому мальчику.

Видео: РБК-Украина