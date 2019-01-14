Коли потрібно перевести годинники на літній час в 2019 році

Колаж РБК-Україна

Медики рекомендують підготуватися до переведення годинників заздалегідь

Традиційно в Україні годинники переводять на літній час в останню неділю березня. У 2019 році цей день припадає на 31 число. Переведення часу потрібно для того, щоб компенсувати неточність сучасного календаря.

Переведення годинників на території України практикується ще з часів СРСР (з 1981 року). А в 1996 році було прийнято постанову Кабінету Міністрів "Про порядок обчислення часу", який регламентує порядок, коли переводять годинники в Україні. Згідно з документом, літній час в Україні щорічно встановлюється в останні березневі вихідні.

Українцям потрібно буде в ніч на неділю, з 30 на 31 березня, о 4 годині перевести свої годинники на одну годину вперед.

Крім того, медики рекомендують підготуватися до цього періоду заздалегідь, так як перехід на літній час часто викликає проблеми зі здоров'ям. Українцям доводиться звикати спати на годину менше, а на роботі підлаштовуватися під новий графік і встигати закінчувати робити свою роботу на годину швидше.

Фахівці радять починати підготовку за два тижні до переведення стрілок, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, недосипання і депресій. У цей період потрібно поступово зрушувати час підйому на годину раніше, планувати справи і уникати перенапруження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики дали поради про те, як перенести переведення годинника без стресу для організму.

А також розповідали, скільки пам'ятних дат, ювілеїв та вихідних буде в українців в 2019 році.