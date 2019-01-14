Когда нужно перевести часы на летнее время в 2019 году

Коллаж РБК-Украина

Медики рекомендуют подготовиться к переводу часов заранее

Традиционно в Украине часы переводят на летнее время в последнее воскресенье марта. В 2019 году этот день выпадает на 31 число. Перевод времени нужен для того, чтобы компенсировать неточность современного календаря.

Перевод часов на территории Украины практикуется еще со времен СССР (с 1981 года). А в 1996 году было принято постановление Кабинета Министров "О порядке исчисления времени", регламентирующее порядок, когда переводят часы в Украине. Согласно документу, летнее время в Украине ежегодно устанавливается в последние мартовские выходные.

Украинцам нужно будет в ночь на воскресенье, с 30 на 31 марта, в 4 часа перевести свои часы на один час вперед.

Кроме того, медики рекомендуют подготовиться к этому периоду заранее, так как переход на летнее время часто вызывает проблемы со здоровьем. Украинцам приходится привыкать спать на один час меньше, а на работе подстраиваться под новый график и успевать заканчивать делать свою работу на час быстрее.

Специалисты советуют начинать подготовку за две недели до перевода стрелок, чтобы избежать обострения хронических болезней, недосыпа и депрессий. В этот период нужно постепенно сдвигать время подъема на час раньше, планировать дела и избегать перенапряжения.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики дали советы о том, как перенести перевод часов без стресса для организма.

А также рассказывали, сколько памятных дат, юбилеев и выходных будет у украинцев в 2019 году.