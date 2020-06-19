Що варто знати про діарею: Супрун розповіла, як позбутися незручної проблеми

Уляна Супрун розповіла про діарею та дала кілька порад щодо цієї делікатної проблеми, а також пояснила, що може викликати понос і як з ним боротися.

Колишня керівниця МОЗ зазначила, що діарея не тільки неприємна, але і загрозлива, оскільки може викликати зневоднення і порушення всмоктування в кишківнику. Супрун написала у своєму Facebook, що в результаті може сильно впасти тиск, погіршитися увага і ясність думок, і навіть настати втрата свідомості.

"Діарея - це коли в людини водянисті чи рідкі випорожнення щонайменше тричі на день. Інші симптоми діареї такі: раптові позиви до вбиральні, судоми, неконтрольована дефекація, нудота, біль в животі. В разі інфекції діарею можуть супроводжувати кров в калі, висока температура чи відчуття холоду в тілі, запаморочення, блювання", - йдеться в публікації.

Що викликає діарею

Гостру діарею (триває від доби до трьох тижнів) викликають найчастіше вірусні та бактеріальні інфекції: норовіруси та ротавіруси, і бактерії Campylobacter, Escherichia coli (кишкова паличка, як знову потрапила у шлунково-кишковий тракт з брудною їжею), Salmonella та Shigella.

Також проблему викликає збудник холери Vibrio cholerae, а ще - найпростіші паразити, такі як криптоспоридії, ентамеби та гардії. Її може викликати й сильний напад тривожності.

Хронічну діарею (яка триває понад три тижні) можуть викликати паразити, приймання медикаментів, і такі хвороби кишківника:

синдром роздратованого кишківника (форма з діареєю)

хвороба запалення кишківника (хвороба Крона і виразковий коліт)

харчові непереносимості (лактози чи глютену) чи алергії

надлишок гормонів щитоподібної залози (гіпертиреоз)

хронічні інфекції

деякі ліки (найчастіше індивідуальний побічний ефект від препарату)

Як лікують гостру діарею

Більшість випадків гострої діареї минають протягом двох діб без лікування антибіотиками. Але для діагностики та лікування краще здати кал на аналіз.

Медикаментозна терапія включає в себе субсаліцилат вісмуту та лоперамід.

"У разі бактеріальних інфекцій (висока температура, кров в калі та досвід споживання їжі брудними руками) ці препарати приймати не можна. Це погіршить стан, бо патоген довше лишатиметься в кишківнику і його токсини довше потраплятимуть в кров. В разі підозри бактеріальної інфекції негайно звертайтеся до лікаря. Він пропише антибіотик на додачу до терапії, спрямованої на припинення проносу", - розповіла Супрун.

Якщо діарею викликали віруси, то лишається чекати видужання і запобігати зневодненню.

Медик нагадала, що проти ротавірусної інфекції є вакцина - вона платна, але у неї є позитивний побічний ефект (крім запобігання небезпечної для малюка діареї) - зниження ризику розвитку діабету 1 типу на третину.

"У разі діареї одразу слід пити багато води з цукром та сіллю, чи навіть мінеральним комплексом для відновлення електролітного балансу після зневоднення", - порадила Супрун.

Молоко і молочні продукти не можна вживати пару діб або поки симптоми не минуть. Навіть якщо ви нормально перетравлюєте лактозу, в разі кишкових інфекцій виникає тимчасова лактозна непереносимість, яка ще більше посилить діарею.

Хронічну діарею лікують складніше. Тут також є момент "щоб припинився пронос", який досягається прийомом ліків для зменшення перистальтики та для відновлення поглинання води в товстому кишківнику, зазначила медик.

У цьому випадку важливо звернути увагу, чи немає "червоних прапорців", таких хвороб як рак, і провести діагностику. Роблять таке:

аналіз крові

визначення рівня гемоглобіну і феритину (щоб оцінити рівень заліза і проблеми із всмоктуванням)

рівень С-реактивного білка (рівень запалення),

антитіла до тканинної трансамінази (тест на целіакію - непереносимість глютену)

рівень гормонів щитоподібної залози

рівень кальпротектину в калі

аналіз калу (вільні жирні кислоти, лейкоцити, прихована кров, паразити)

рівень альбуміну в сироватці крові

оцінюють роботу нирок (аналіз сечі, скільки сечі виділяється в добу і скільки було випито)

Якщо причина хронічної діареї в надлишку гормонів щитоподібної залози, то потрібно або нейтралізувати гормони ліками, або вдаватися до операційних втручань - але це буде вирішувати ендокринолог

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