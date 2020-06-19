Що варто знати про діарею: Супрун розповіла, як позбутися незручної проблеми

Уляна Супрун докладно розповіла про симптоми діареї та як її лікувати
Уляна Супрун розповіла про діарею та дала кілька порад щодо цієї делікатної проблеми, а також пояснила, що може викликати понос і як з ним боротися.
Колишня керівниця МОЗ зазначила, що діарея не тільки неприємна, але і загрозлива, оскільки може викликати зневоднення і порушення всмоктування в кишківнику. Супрун написала у своєму Facebook, що в результаті може сильно впасти тиск, погіршитися увага і ясність думок, і навіть настати втрата свідомості.
"Діарея - це коли в людини водянисті чи рідкі випорожнення щонайменше тричі на день. Інші симптоми діареї такі: раптові позиви до вбиральні, судоми, неконтрольована дефекація, нудота, біль в животі. В разі інфекції діарею можуть супроводжувати кров в калі, висока температура чи відчуття холоду в тілі, запаморочення, блювання", - йдеться в публікації.
Гостру діарею (триває від доби до трьох тижнів) викликають найчастіше вірусні та бактеріальні інфекції: норовіруси та ротавіруси, і бактерії Campylobacter, Escherichia coli (кишкова паличка, як знову потрапила у шлунково-кишковий тракт з брудною їжею), Salmonella та Shigella.
Також проблему викликає збудник холери Vibrio cholerae, а ще - найпростіші паразити, такі як криптоспоридії, ентамеби та гардії. Її може викликати й сильний напад тривожності.
Хронічну діарею (яка триває понад три тижні) можуть викликати паразити, приймання медикаментів, і такі хвороби кишківника:
Більшість випадків гострої діареї минають протягом двох діб без лікування антибіотиками. Але для діагностики та лікування краще здати кал на аналіз.
Медикаментозна терапія включає в себе субсаліцилат вісмуту та лоперамід.
"У разі бактеріальних інфекцій (висока температура, кров в калі та досвід споживання їжі брудними руками) ці препарати приймати не можна. Це погіршить стан, бо патоген довше лишатиметься в кишківнику і його токсини довше потраплятимуть в кров. В разі підозри бактеріальної інфекції негайно звертайтеся до лікаря. Він пропише антибіотик на додачу до терапії, спрямованої на припинення проносу", - розповіла Супрун.
Якщо діарею викликали віруси, то лишається чекати видужання і запобігати зневодненню.
Медик нагадала, що проти ротавірусної інфекції є вакцина - вона платна, але у неї є позитивний побічний ефект (крім запобігання небезпечної для малюка діареї) - зниження ризику розвитку діабету 1 типу на третину.
"У разі діареї одразу слід пити багато води з цукром та сіллю, чи навіть мінеральним комплексом для відновлення електролітного балансу після зневоднення", - порадила Супрун.
Молоко і молочні продукти не можна вживати пару діб або поки симптоми не минуть. Навіть якщо ви нормально перетравлюєте лактозу, в разі кишкових інфекцій виникає тимчасова лактозна непереносимість, яка ще більше посилить діарею.
Хронічну діарею лікують складніше. Тут також є момент "щоб припинився пронос", який досягається прийомом ліків для зменшення перистальтики та для відновлення поглинання води в товстому кишківнику, зазначила медик.
У цьому випадку важливо звернути увагу, чи немає "червоних прапорців", таких хвороб як рак, і провести діагностику. Роблять таке:
Якщо причина хронічної діареї в надлишку гормонів щитоподібної залози, то потрібно або нейтралізувати гормони ліками, або вдаватися до операційних втручань - але це буде вирішувати ендокринолог
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Автор: Styler