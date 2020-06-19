Что нужно знать о диарее: Супрун рассказала, как избавиться от неудобной проблемы

Уляна Супрун подробно рассказала о симптомах диареи и как ее лечить
Уляна Супрун рассказала о диарее и дала ряд советов относительно этой деликатной проблеме, а также объяснила, что может вызвать понос и как с ним бороться.
Бывший руководитель Минздрава отметила, что диарея не только неприятная, но и угрожающая, так как может вызвать обезвоживание и нарушение всасывания в кишечнике. Супрун написала в своем Facebook, что в результате может сильно упасть давление, ухудшиться внимание и ясность мыслей, а также наступить потеря сознания.
"Диарея - это когда у человека водянистые или жидкий стул по меньшей мере три раза в день. Другие симптомы диареи такие: внезапные позывы в туалет, судороги, неконтролируемая дефекация, тошнота, боль в животе. В случае инфекции диарею могут сопровождать кровь в кале, высокая температура или ощущение холода в теле, головокружение, рвота", - говорится в публикации.
Острую диарею (длится от суток до трех недель) вызывают чаще всего вирусные и бактериальные инфекции: норовирусы и ротавирусы, и бактерии Campylobacter, Escherichia coli (кишечная палочка, как снова попала в желудочно-кишечный тракт с грязной пищей), Salmonella и Shigella.
Также проблему вызывает и возбудитель холеры Vibrio cholerae, а еще - простейшие паразиты, такие как криптоспоридии, энтамебы и гардии. Ее может вызвать и сильный приступ тревожности.
Хроническую диарею (которая продолжается более трех недель) могут вызвать паразиты, прием медикаментов, и такие болезни кишечника:
Большинство случаев острой диареи проходят в течение двух суток без лечения антибиотиками. Но для диагностики и лечения лучше сдать кал на анализ.
Медикаментозная терапия включает в себя субсалицилат висмута та лоперамид.
"В случае бактериальных инфекций (высокая температура, кровь в кале и опыт потребления пищи грязными руками) эти препараты принимать нельзя. Это ухудшит состояние, потому что патоген будет дольше оставаться в кишечнике, и их токсины будут дольше попадать в кровь. В случае подозрения бактериальной инфекции немедленно обращайтесь к врачу. Он пропишет антибиотик в дополнение к терапии, направленной на прекращение поноса", - рассказала Супрун.
Если диарею вызвали вирусы, то остается ждать выздоровления и предотвращать обезвоживание.
Медик напомнила, что против ротавирусной инфекции есть вакцина - она платная, но у нее есть положительный побочный эффект (кроме предотвращения опасной для малыша диареи) - снижение риска развития диабета 1 типа на треть.
"В случае диареи сразу следует пить много воды с сахаром и солью, или даже минеральным комплексом для восстановления электролитного баланса после обезвоживания", - посоветовала Супрун.
Молоко и молочные продукты нельзя употреблять пару суток или пока симптомы не пройдут. Даже если вы нормально переваривает лактозу, в случае кишечных инфекций возникает временная лактазная непереносимость, которая еще больше усилит диарею.
Хроническую диарею лечат сложнее. Здесь также есть момент "чтобы прекратился понос", который достигается приемом лекарств для уменьшения перистальтики и для восстановления поглощения воды в толстом кишечнике, отметила медик.
В этом случае важно обратить внимание, нет ли "красных флажков", таких болезней как рак, и провести диагностику. Делают такое:
Если причина хронической диареи в избытке гормонов щитовидной железы, то нужно или нейтрализовать гормоны лекарствами, или прибегать к операционным вмешательствам - но это будет решать эндокринолог.
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Автор: Styler