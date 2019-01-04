"Потрібні для піару": батьки немовляти-богатиря поскаржилися на ставлення держави

Колаж РБК-Україна

Сім'ї виплачують невелику соціальну допомогу, якої ледь вистачає

Дитина-богатир із села Запорожець (Запорізька область), народилася ще рік тому з вагою понад 7 кіло, встановивши новий рекорд. Незважаючи на таку радість, є події, які затьмарюють все. Так, наприклад, сім'я скаржиться, що їм не вистачає грошей, щоб прогодувати всіх. Про це повідомляє КП.

Зараз хлопчику рік і він важить 14 кіло. Маленького гіганта по черзі доглядають семеро сестер. Проте, не дивлячись на всю турботу і любов, в сім'ї все-таки є про що хвилюватися.

"Державі ми потрібні тільки для піару. Я звертався і до обласної влади, і до місцевих. Не просив грошей, ні в якому разі. Говорив: "Приїжджайте, подивіться і побачите самі, чим можна допомогти", - розповідає батько малюка-рекордсмена.

Каже, що чуйності від влади так і не дочекався, зате був помічений простими людьми. Дітям деколи приносять подарунки всякі, одяг. Одного разу привезли хороший велосипед, на який у сім'ї грошей не знайшлося б точно.

Проте далеко не завжди так. Держава багатодітній родині виплачує невелику соціальну допомогу та виплати на дітей. Так що батькові доводиться важко працювати, щоб усіх забезпечити. Він намагається підбадьоритися, каже: "Головне, що в сім'ї все добре".

Нагадаємо, що під Харковом повісився п'ятикласник з багатодітної сім'ї. Як розповіли правоохоронці, інформація про виявлення тіла хлопчика в господарській будівлі за місцем проживання надійшла в поліцію від медиків ввечері другого січня. На тілі дитини не було ознак насильницької смерті.

Ми писали, що багатодітні переселенці з Донецька стали мільйонерами в США. Через 4 роки безробіття, внутрішніх конфліктів, мовних проблем і безгрошів'я сім'я знайшла спосіб швидко розбагатіти, і тепер знімає в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, величезний будинок за 20 тисяч доларів в місяць з п'ятьма спальними та шістьма ванними кімнатами.

Ми повідомляли, що в Італії планують давати землю багатодітним сім'ям для боротьби з демографічною кризою. Зазначено, що відповідну статтю бюджету на наступний рік розробила правляча партія "Ліга", а уряд її підтримав