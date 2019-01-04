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Под Харьковом повесился пятиклассник из многодетной семьи

STYLERЖизнь    04.01.2019 - 11:30
Под Харьковом повесился пятиклассник из многодетной семьи
Коллаж РБК-Украина

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели ребенка

В селе Александровское Харьковской области повесился 10-летний школьник.

Как рассказали правоохранители, информация об обнаружении тела мальчика в хозяйственной постройке по месту жительства поступила в полицию от медиков вечером второго января. На теле ребенка не было признаков насильственной смерти.

Известно, что мальчик 2008 года рождения учился в пятом классе школы, расположенной в соседнем селе.

Семья погибшего на учете в полиции не состоит, является благополучной, воспитывает еще четырех детей. Родители умершего говорят, что их сын дружил со сверстниками. Потому, что могло стать причиной такого решения ребенка - никто не знает.

Под Харьковом повесился пятиклассник из многодетной семьи

Скриншот поста (facebook.com/police.kharkov)

Следователи Кегичевского отделения полиции открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в Одесской области в парке покончил с жизнью 20-летний парень, а в Новой Каховке обнаружили тело восемнадцатилетнего студента местного техникума, который повесился в своей комнате в общежитии.

Также мы писали о том, что в полиции сообщили подробности ужасного самоубийства в Кривом Роге, когда 28-летняя женщина со своим ребенком на руках выпрыгнула с 10 этажа жилого дома.

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