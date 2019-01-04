Під Харковом повісився п'ятикласник із багатодітної сім'ї

Поліцейські встановлюють обставини загибелі дитини
У селі Олександрівське Харківської області повісився 10-річний школяр.
Як розповіли правоохоронці, інформація про виявлення тіла хлопчика у господарській споруді за місцем проживання надійшла до поліції від медиків ввечері другого січня. На тілі дитини не було ознак насильницької смерті.
Відомо, що хлопчик 2008 року народження навчався у п’ятому класі школи, розташованої у сусідньому селі.
Родина загиблого на обліку поліції не перебуває, є благополучною, виховує ще чотирьох дітей. Батьки померлого кажуть, що їхній син дружив з однолітками. Тому, що могло стати причиною такого рішення дитини - ніхто не знає.
Скриншот поста (facebook.com/police.kharkov)
Слідчі Кегичівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". На даний час працівники поліції з’ясовують усі обставини трагедії.
Раніше повідомлялося, що в Одеській області у парку покінчив з життям 20-річний хлопець, а у Новій Каховці виявили тіло вісімнадцятирічного студента місцевого технікуму, який повісився у своїй кімнаті гуртожитку.
Також ми писали про те, що в поліції повідомили подробиці жахливого самогубства в Кривому Розі, коли 28-річна жінка зі своїм дитям на руках вистрибнула з 10 поверху житлового будинку.