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Під Харковом повісився п'ятикласник із багатодітної сім'ї

STYLERЖиття    04.01.2019 - 11:30
Під Харковом повісився п'ятикласник із багатодітної сім'ї
Колаж РБК-Україна

Поліцейські встановлюють обставини загибелі дитини

У селі Олександрівське Харківської області повісився 10-річний школяр.

Як розповіли правоохоронці, інформація про виявлення тіла хлопчика у господарській споруді за місцем проживання надійшла до поліції від медиків ввечері другого січня. На тілі дитини не було ознак насильницької смерті.

Відомо, що хлопчик 2008 року народження навчався у п’ятому класі школи, розташованої у сусідньому селі. 

Родина загиблого на обліку поліції не перебуває, є благополучною, виховує ще чотирьох дітей. Батьки померлого кажуть, що їхній син дружив з однолітками. Тому, що могло стати причиною такого рішення дитини - ніхто не знає.

Під Харковом повісився п'ятикласник із багатодітної сім'ї

Скриншот поста (facebook.com/police.kharkov)

Слідчі Кегичівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". На даний час працівники поліції з’ясовують усі обставини трагедії.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області у парку покінчив з життям 20-річний хлопець, а у Новій Каховці виявили тіло вісімнадцятирічного студента місцевого технікуму, який повісився у своїй кімнаті гуртожитку.

Також ми писали про те, що в поліції повідомили подробиці жахливого самогубства в Кривому Розі, коли 28-річна жінка зі своїм дитям на руках вистрибнула з 10 поверху житлового будинку.

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