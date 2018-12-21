Суицид женщины с ребенком в Кривом Роге: подробности трагедии (видео)

Видео: YouTube / ТСН

В полиции сообщили подробности жуткого инцидента в Кривом Роге, когда 28-летняя женщина со своим ребенком на руках выпрыгнула с 10-го этажа жилого дома в микрорайоне 5-й Заречный. Как говорится в сюжете ТСН.19:30, правоохранители считают трагедию суицидом.

По факту самоубийства было отрыто уголовное производство. В то же время никаких версий о том, что побудило мать вместе с 4-х летним сыном выпрыгнуть с балкона многоэтажки, у полицейских нет.

По словам шокированных местных жителей, женщину никто ранее не видел.

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Трагедия произошла в четверг, 20 декабря, около 9 утра. В это время люди торопились на работу, и вероятно женщина зашла в подъезд, когда двери были открыты (на дверях установлен домофон). Доступ на балкон 10-го этажа был свободный.

Отметим, что на самом балконе довольно высокая бетонная ограда, поэтому случайно выпасть человеку представляется маловероятным.

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Также отмечается, что никаких следов борьбы не было обнаружено. Как и предсмертной записки.

Жительница подъезда рассказала, что услышала два громких звука, и из окна увидела, как между скамейкой и мусоркой лежит ребенок, а рядом - женщина.

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Правоохранители нашли паспорт женщины и выяснили, что она с маленьким сыном жила в другом районе города. Также уже удалось связаться с отцом ребенка - он уже длительное время за границей на заработках.

Многоэтажка, где произошел ужасный инцидент, расположена возле остановки скоростного трамвая, и сюда легко можно попасть из разных концов города.

Отмечается, что суицид в этом доме уже не первый.

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Как сообщалось ранее, в Киеве из-за травли 27-летний мужчина выбросился из окна на 14-м этаже.

Также мы писали о том, что в Киевской области 14-летняя девочка выпрыгнула из окна.

Напомним, что 7 декабря в Тернопольской области в поселке городского типа Вишневец пожилая женщина покончила с собой из-за высокой "коммуналки".

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Видео: РБК-Украина