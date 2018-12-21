Суїцид жінки з дитиною в Кривому Розі: подробиці трагедії (відео)

Відео: YouTube / ТСН

У поліції повідомили подробиці жахливого інциденту в Кривому Розі, коли 28-річна жінка зі своєю дитиною на руках вистрибнула з 10-го поверху житлового будинку в мікрорайоні 5-й Зарічний. Як йдеться в сюжеті ТСН.19:30, правоохоронці вважають трагедію суїцидом.

За фактом самогубства було відкрито кримінальне провадження. Водночас жодних версій про те, що спонукало матір разом із 4-річним сином стрибнути з балкона багатоповерхівки, у поліцейських немає.

За словами шокованих місцевих жителів, жінку ніхто раніше не бачив.

Скріншот

Трагедія сталася у четвер, 20 грудня, близько 9 ранку. В цей час люди поспішали на роботу, і ймовірно жінка зайшла у під'їзд, коли двері були відчинені (на дверях встановлено домофон). Доступ на балкон 10-го поверху був вільний.

Зазначимо, що на самому балконі досить висока бетонна огорожа, тому випадково випасти людині представляється малоймовірним.

Скріншот

Також відзначається, що ніяких слідів боротьби виявлено не було. Як і передсмертної записки.

Мешканка під'їзду розповіла, що почула два гучних звука, і з вікна побачила, як між лавкою і смітником лежить дитина, а поруч - жінка.

Скріншот

Правоохоронці знайшли паспорт жінки і з'ясували, що вона з маленьким сином жила в іншому районі міста. Також вже вдалося зв'язатися з батьком дитини - він вже тривалий час за кордоном на заробітках.

Багатоповерхівка, де стався жахливий інцидент, розташована біля зупинки швидкісного трамвая, і сюди легко можна потрапити з різних кінців міста.

Додамо, що суїцид в цьому будинку стався вже не вперше.

Скріншот

Як повідомлялося раніше, в Києві через цькування 27-річний чоловік викинувся з вікна на 14-му поверсі.

Також ми писали про те, що у Київській області 14-річна дівчинка вистрибнула з вікна.

Нагадаємо, що 7 грудня в Тернопільській області в селищі міського типу Вишневець літня жінка покінчила з собою через високу "комуналку".

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна