Суїцид жінки з дитиною в Кривому Розі: подробиці трагедії (відео)

Відео: YouTube / ТСН
У поліції повідомили подробиці жахливого інциденту в Кривому Розі, коли 28-річна жінка зі своєю дитиною на руках вистрибнула з 10-го поверху житлового будинку в мікрорайоні 5-й Зарічний. Як йдеться в сюжеті ТСН.19:30, правоохоронці вважають трагедію суїцидом.
За фактом самогубства було відкрито кримінальне провадження. Водночас жодних версій про те, що спонукало матір разом із 4-річним сином стрибнути з балкона багатоповерхівки, у поліцейських немає.
За словами шокованих місцевих жителів, жінку ніхто раніше не бачив.
Скріншот
Трагедія сталася у четвер, 20 грудня, близько 9 ранку. В цей час люди поспішали на роботу, і ймовірно жінка зайшла у під'їзд, коли двері були відчинені (на дверях встановлено домофон). Доступ на балкон 10-го поверху був вільний.
Зазначимо, що на самому балконі досить висока бетонна огорожа, тому випадково випасти людині представляється малоймовірним.
Скріншот
Також відзначається, що ніяких слідів боротьби виявлено не було. Як і передсмертної записки.
Мешканка під'їзду розповіла, що почула два гучних звука, і з вікна побачила, як між лавкою і смітником лежить дитина, а поруч - жінка.
Скріншот
Правоохоронці знайшли паспорт жінки і з'ясували, що вона з маленьким сином жила в іншому районі міста. Також вже вдалося зв'язатися з батьком дитини - він вже тривалий час за кордоном на заробітках.
Багатоповерхівка, де стався жахливий інцидент, розташована біля зупинки швидкісного трамвая, і сюди легко можна потрапити з різних кінців міста.
Додамо, що суїцид в цьому будинку стався вже не вперше.
Скріншот
Як повідомлялося раніше, в Києві через цькування 27-річний чоловік викинувся з вікна на 14-му поверсі.
Також ми писали про те, що у Київській області 14-річна дівчинка вистрибнула з вікна.
Нагадаємо, що 7 грудня в Тернопільській області в селищі міського типу Вишневець літня жінка покінчила з собою через високу "комуналку".
Відео: РБК-Україна