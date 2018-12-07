Жительница Тернопольской области покончила с собой из-за высокой "коммуналки"

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Женщина оставила предсмертную записку

7 декабря в поселке городского типа Вишневец (Тернопольской области) возле местного водоема жители обнаружили бездыханное тело пожилой женщины. Погибшая оставила записку. Об этом информируют "Тернополяни".

Как только жители Вишневца обнаружили тело, то сразу вызвали правоохранителей. Они установили личность женщины и расспросили о трагедии соседей. Оказалось, что умерла женщина не случайно, а по своей воле.

Женщина сознательно пошла на смерть, оставив предсмертную записку. В письме говорилось о том, что погибшая отчаялась после того, как ей пришли счета за коммунальные услуги.

"Там было указано причину такого отчаянного шага, а именно - отсутствие средств для оплаты газа, света и тому подобное. У нее просто опустились руки, она разочаровалась во всем, ведь не было на что жить", - рассказали жители Вишневца.

Напомним, что на Закарпатье мужчина едва не убил себя и жену. После избиения супруги, он написал предсмертную записку, собираясь покончить с собой, но огромное количество алкоголя в крови не позволило ему довести эту затею до конца.

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Видео: РБК-Украина