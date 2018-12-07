Мешканка Тернопільської області покінчила з собою через високу "комуналку"

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Жінка залишила передсмертну записку

7 грудня в селищі міського типу Вишневець (Тернопільської області) біля місцевої водойми жителі виявили бездиханне тіло літньої жінки. Загибла залишила записку. Про це інформують "Тернополяни".

Як тільки жителі Вишневця виявили тіло, то одразу викликали правоохоронців. Вони встановили особу жінки і розпитали про трагедію сусідів. Виявилося, що померла жінка не випадково, а по своїй волі.

Жінка свідомо пішла на смерть, залишивши передсмертну записку. У листі йшлося про те, що загибла зневірилася після того, як їй прийшли рахунки за комунальні послуги.

"Там було вказано причину такого відчайдушного кроку, а саме - відсутність коштів для оплати газу, світла тощо. У неї просто опустилися руки, вона розчарувалася у всьому, адже не було на що жити", - розповіли жителі Вишневця.

Нагадаємо, що на Закарпатті чоловік ледь не вбив себе і дружину. Після побиття дружини, він написав передсмертну записку, збираючись покінчити з собою, але величезна кількість алкоголю в крові не дозволила йому довести цю ідею до кінця.

Ми писали, що в Ужгороді повісився підліток. Викладачі коледжу розповіли, що Павло був тихий і спокійний, за три місяці він ні з ким подружився. Незадовго до трагедії він зізнався улюбленій вчительці, що у нього проблеми в сім'ї, однак ніхто не підозрював, що хлопець задумав вчинити самогубство.

Раніше ми повідомляли про те, що у Києві через цькування чоловік викинувся з вікна. Інцидент стався близько 9 годин ранку. Біля тіла загиблого чоловіка перебувала мати, яка була в стані істерики і крізь сльози кричала, що її син хімік.

Відео: РБК-Україна