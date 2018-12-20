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Женщина с малолетним сыном на руках выбросились из окна на 10 этаже (фото, видео)

STYLERПроисшествия    20.12.2018 - 16:14
Женщина с малолетним сыном на руках выбросились из окна на 10 этаже (фото, видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

В настоящее время правоохранители выясняют причины происшествия

В Днепропетровской области в Кривом Роге в Покровском районе в четверг, 20 декабря, женщина с малолетним ребенком на руках выпрыгнула из окна 10 этажа. Об этом сообщает местное издание "Первый криворожский".

По словам свидетелей инцидента, женщина не проживала в этом доме ранее. 

Трагедия произошла в 14-этажном доме микрорайона 5-й Заречный.

 

Фото: скриншот facebook.com/1KR.UA

28-летняя женщина ее 5-летний сын скончались на месте от полученных травм.

В настоящее время правоохранители выясняют причины происшествия.

 

Фото: 1kr.ua

На месте ЧП работают сотрудники Криворожского отдела полиции.

Видео: facebook.com/1KR.UA

В коментариях к сообщению пользователи соцсети шокированы инцидентом и выражают недоумение, что могло привести к такой трагедии и заставило женщину броситься из окна вместе с маленким сыном:

"Это ужас! Может их кто-то выбросил? Меня смущает, что она с ребенком 5-х лет на руках смогла оттолкнуться достаточно хорошо чтобы перелететь козырек над подъездом";

"Бедный ребенок, жаль его";

"Если у человека психическое заболевание и случается приступ, то человек не слышит никого и сделает все, что угодно";

"Без комментариев. Я просто в шоке";

"Ребеночка-то за что?"

"Какой ужас";

"А ребенок при чем, что у мамы жизнь не в порядке... лучше б в детдом сдала, чем убила... не понимаю"...

Женщина с малолетним сыном на руках выбросились из окна на 10 этаже (фото, видео)

Женщина с малолетним сыном на руках выбросились из окна на 10 этаже (фото, видео)

Скриншот комментариев: facebook.com/1KR.UA

Как сообщалось ранее, 7 декабря в поселке городского типа Вишневец в Тернопольской области пожилая женщина покончила с собой из-за высокой "коммуналки".

Также мы писали, что в Ужгороде повесился подросток

Напомним, ранее в Киеве из-за травли мужчина выбросился из окна

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Видео: РБК-Украина

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