Женщина с малолетним сыном на руках выбросились из окна на 10 этаже (фото, видео)

В настоящее время правоохранители выясняют причины происшествия
В Днепропетровской области в Кривом Роге в Покровском районе в четверг, 20 декабря, женщина с малолетним ребенком на руках выпрыгнула из окна 10 этажа. Об этом сообщает местное издание "Первый криворожский".
По словам свидетелей инцидента, женщина не проживала в этом доме ранее.
Трагедия произошла в 14-этажном доме микрорайона 5-й Заречный.
Фото: скриншот facebook.com/1KR.UA
28-летняя женщина ее 5-летний сын скончались на месте от полученных травм.
В настоящее время правоохранители выясняют причины происшествия.
Фото: 1kr.ua
На месте ЧП работают сотрудники Криворожского отдела полиции.
Видео: facebook.com/1KR.UA
В коментариях к сообщению пользователи соцсети шокированы инцидентом и выражают недоумение, что могло привести к такой трагедии и заставило женщину броситься из окна вместе с маленким сыном:
"Это ужас! Может их кто-то выбросил? Меня смущает, что она с ребенком 5-х лет на руках смогла оттолкнуться достаточно хорошо чтобы перелететь козырек над подъездом";
"Бедный ребенок, жаль его";
"Если у человека психическое заболевание и случается приступ, то человек не слышит никого и сделает все, что угодно";
"Без комментариев. Я просто в шоке";
"Ребеночка-то за что?"
"Какой ужас";
"А ребенок при чем, что у мамы жизнь не в порядке... лучше б в детдом сдала, чем убила... не понимаю"...
Скриншот комментариев: facebook.com/1KR.UA
Как сообщалось ранее, 7 декабря в поселке городского типа Вишневец в Тернопольской области пожилая женщина покончила с собой из-за высокой "коммуналки".
Также мы писали, что в Ужгороде повесился подросток.
Напомним, ранее в Киеве из-за травли мужчина выбросился из окна.
Видео: РБК-Украина