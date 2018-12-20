Жінка із малолітнім сином на руках викинулися з вікна на 10 поверсі (фото, відео)

В даний час правоохоронці з'ясовують причини події
У Дніпропетровській області у Кривому Розі в Покровському районі у четвер, 20 грудня, жінка з малолітньою дитиною на руках вистрибнула з вікна 10 поверху. Про це повідомляє місцеве видання "Перший криворізький".
За словами свідків інциденту, жінка не проживала в цьому будинку раніше.
Трагедія сталася у 14-поверховому будинку мікрорайону 5-й Зарічний.
Фото: скріншот facebook.com/1KR.UA
28-річна жінка, її 5-річний син померли на місці від отриманих травм.
В даний час правоохоронці з'ясовують причини події.
Фото: 1kr.ua
На місці НП працюють співробітники Криворізького відділу поліції.
Відео: facebook.com/1KR.UA
У коментарях до повідомлення користувачі соцмережі шоковані інцидентом і дивуються, що могло призвести до такої трагедії та змусило жінку кинутися з вікна разом із маленким сином:
"Це жах! Може хтось їх викинув? Мене бентежить, що вона з дитиною 5-х років на руках змогла відштовхнутися досить добре щоб перелетіти козирок над під'їздом";
"Бідна дитина, шкода її";
"Якщо у людини психічне захворювання і стається напад, то людина не чує нікого і зробить все, що завгодно";
"Без коментарів Я просто в шоці";
"Дитинку-то за що?"
"Який жах";
"А дитина при чому, що у мами життя не в порядку... краще б в дитбудинок здала, ніж вбила... не розумію"...
Скріншот коментарів: facebook.com/1KR.UA
Як повідомлялося раніше, 7 грудня в селищі міського типу Вишнівець на Тернопільщині літня жінка наклала на себе руки через високу "комуналку".
Також ми писали, що в Ужгороді повісився підліток.
Нагадаємо, раніше в Києві через цькування чоловік викинувся з вікна.
Відео: РБК-Україна