Жінка із малолітнім сином на руках викинулися з вікна на 10 поверсі (фото, відео)

Фото: колаж РБК-Україна

В даний час правоохоронці з'ясовують причини події

У Дніпропетровській області у Кривому Розі в Покровському районі у четвер, 20 грудня, жінка з малолітньою дитиною на руках вистрибнула з вікна 10 поверху. Про це повідомляє місцеве видання "Перший криворізький".

За словами свідків інциденту, жінка не проживала в цьому будинку раніше.

Трагедія сталася у 14-поверховому будинку мікрорайону 5-й Зарічний.

Фото: скріншот facebook.com/1KR.UA

28-річна жінка, її 5-річний син померли на місці від отриманих травм.

В даний час правоохоронці з'ясовують причини події.

Фото: 1kr.ua

На місці НП працюють співробітники Криворізького відділу поліції.

Відео: facebook.com/1KR.UA

У коментарях до повідомлення користувачі соцмережі шоковані інцидентом і дивуються, що могло призвести до такої трагедії та змусило жінку кинутися з вікна разом із маленким сином:

"Це жах! Може хтось їх викинув? Мене бентежить, що вона з дитиною 5-х років на руках змогла відштовхнутися досить добре щоб перелетіти козирок над під'їздом";

"Бідна дитина, шкода її";

"Якщо у людини психічне захворювання і стається напад, то людина не чує нікого і зробить все, що завгодно";

"Без коментарів Я просто в шоці";

"Дитинку-то за що?"

"Який жах";

"А дитина при чому, що у мами життя не в порядку... краще б в дитбудинок здала, ніж вбила... не розумію"...

Скріншот коментарів: facebook.com/1KR.UA

Як повідомлялося раніше, 7 грудня в селищі міського типу Вишнівець на Тернопільщині літня жінка наклала на себе руки через високу "комуналку".

Також ми писали, що в Ужгороді повісився підліток.

Нагадаємо, раніше в Києві через цькування чоловік викинувся з вікна.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна