В Одеській області у парку повісився 20-річний хлопець

Поліція розшукує родичів молодої людини
В Одеській області у Білгород-Дністровському 20-річний хлопець вчинив самогубство - повісився на дереві у парку. Про це в середу, 2 січня, йдеться в повідомленні поліції.
Як встановила слідчо-оперативна група, загиблим виявився мешканець Кривого Рогу Дніпропетровської області Павло Вєрютін. Він проживав на вулиці Героїв АТО.
Фото: od.npu.gov.ua
Його тіло виявили випадкові перехожі, які прогулювалися в парку Перемоги.
Слідів насильницької смерті на тілі загиблого не виявлено.
Правоохоронці вважають, що це був суїцид.
Фото: od.npu.gov.ua
За фактом трагедії поліція проводить перевірку і розшукує родичів хлопця.
Як повідомлялося, раніше в поліції повідомили подробиці жахливого самогубства в Кривому Розі, коли 28-річна жінка зі своїм дитям на руках вистрибнула з 10-го поверху житлового будинку.
Також ми писали про те, що 21 грудня у Вінницькій області застрелився поліцейський, який знаходився на службі.
Нагадаємо, 1 січня в Луганській області на блок-посту біля міста Кремінна поліцейський покінчив з життям - він вистрілив собі в голову.