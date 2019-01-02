В Одеській області у парку повісився 20-річний хлопець

Фото: колаж РБК-Україна

Поліція розшукує родичів молодої людини

В Одеській області у Білгород-Дністровському 20-річний хлопець вчинив самогубство - повісився на дереві у парку. Про це в середу, 2 січня, йдеться в повідомленні поліції.

Як встановила слідчо-оперативна група, загиблим виявився мешканець Кривого Рогу Дніпропетровської області Павло Вєрютін. Він проживав на вулиці Героїв АТО.

Фото: od.npu.gov.ua

Його тіло виявили випадкові перехожі, які прогулювалися в парку Перемоги.

Слідів насильницької смерті на тілі загиблого не виявлено.

Правоохоронці вважають, що це був суїцид.

Фото: od.npu.gov.ua

За фактом трагедії поліція проводить перевірку і розшукує родичів хлопця.

Як повідомлялося, раніше в поліції повідомили подробиці жахливого самогубства в Кривому Розі, коли 28-річна жінка зі своїм дитям на руках вистрибнула з 10-го поверху житлового будинку.

Також ми писали про те, що 21 грудня у Вінницькій області застрелився поліцейський, який знаходився на службі.

Нагадаємо, 1 січня в Луганській області на блок-посту біля міста Кремінна поліцейський покінчив з життям - він вистрілив собі в голову.