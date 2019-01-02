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В Одесской области в парке повесился 20-летний парень

STYLERПроисшествия    02.01.2019 - 18:26
В Одесской области в парке повесился 20-летний парень
Фото: коллаж РБК-Украина

Полиция разыскивает родственников молодого человека

В Одесской области в Белгород-Днестровском 20-летний парень совершил самоубийство - повесился на дереве в парке. Об этом в среду, 2 января, говорится в сообщении полиции.

Как установила следственно-оперативная группа, погибшим оказался житель Кривого Рога Днепропетровской области Павел Верютин. Он проживал на улице Героев АТО.

В Одесской области в парке повесился 20-летний парень

Фото: od.npu.gov.ua

Его тело обнаружили случайные прохожие, которые прогуливались в парке Победы.

Следов насильственной смерти на теле погибшего не выявлено.

Правоохранители считают, что это был суицид.

В Одесской области в парке повесился 20-летний пареньФото: od.npu.gov.ua

По факту трагедии полиция проводит проверку и разыскивает родственников парня.

Как сообщалось, ранее в полиции сообщили подробности жуткого самоубийства в Кривом Роге, когда 28-летняя женщина со своим ребенком на руках выпрыгнула с 10-го этажа жилого дома

Также мы писали о том, что 21 декабря в Винницкой области застрелился полицейский, который находился на службе. 

Напомним, 1 января в Луганской области на блок-посту возле города Кременная полицейский покончил с жизнью - он выстрелил себе в голову

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