"Нужны для пиара": родители младенца-богатыря пожаловались на отношение государства

Коллаж РБК-Украина

Семье выплачивают небольшое социальное пособие, которого едва хватает

Малыш-богатырь из села Запорожец (Запорожская область), родился еще год назад с весом более 7 кило, установив новый рекорд. Несмотря на такую радость, есть события, которые все омрачают. Так, например, семья жалуется, что им не хватает денег, чтобы всех прокормить. Об этом сообщает КП.

Сейчас мальчику год и он весит 14 кило. Маленького гиганта по очереди нянчат семеро сестер. Однако, не смотря на всю заботу и любовь, в семье все-таки есть о чем волноваться.

"Государству мы нужны только для пиара. Я обращался и к областным властям, и к местным. Не денег просил, ни в коем случае. Говорил: "Приезжайте, посмотрите и увидите сами, чем можно помочь", - рассказывает отец малыша-рекордсмена.

Говорит, что отзывчивости от властей так и не дождался, зато был замечен простыми людьми. Детям порой приносят подарки всякие, одежду. Однажды привезли хороший велосипед, на который у семьи денег не нашлось бы точно.

Однако так далеко не всегда. Государство многодетной семье выплачивает небольшое социальное пособие и выплаты на детей. Так что отцу приходится тяжело работать, чтобы всех обеспечивать. Он пытается взбодриться, говорит: "Главное, что в семье все хорошо".

Напомним, что под Харьковом повесился пятиклассник из многодетной семьи. Как рассказали правоохранители, информация об обнаружении тела мальчика в хозяйственной постройке по месту жительства поступила в полицию от медиков вечером второго января. На теле ребенка не было признаков насильственной смерти.

Мы писали, что многодетные переселенцы из Донецка стали миллионерами в США. Спустя 4 года безработицы, внутренних конфликтов, языковых проблем и безденежья семья нашла способ быстро разбогатеть, и теперь снимает в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, огромный дом за 20 тысяч долларов в месяц с пятью спальными и шестью ванными комнатами.

Мы сообщали, что в Италии планируют давать землю многодетным семьям для борьбы с демографическим кризисом. Указано, что соответствующую статью бюджета на следующий год разработала правящая партия "Лига", а правительство ее поддержало