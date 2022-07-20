Ці нюанси про закрутку варення знають не всі: які секрети допоможуть зробити його смачніше

Для якісного смачного варення, яке буде взимку стояти довго, є кілька важливих правил. Вони стосуються вибору фруктів і ягід, підготовки банок для стерилізації та рецептів самого варення.

Які нюанси про приготування варення потрібно знати обов'язково - читайте в матеріалі нижче.

Як вибирати фрукти

Для варення завжди беріть цілі та неушкоджені фрукти і ягоди. Зберігайте їх недовго-максимум до трьох діб, а ягоди - не більше 18 годин.

Всі продукти ретельно помийте, переберіть, видаліть насіння, зніміть шкірку, видаліть все сміття, листочки й так далі.

Для варення використовуйте емальований, латунну або товстенну антипригарний посуд. Якщо є мідний таз-відмінно! Але перевірте, щоб в ньому не було нальоту.

Для варення вибирайте свіжі і якісні ягоди (freepik_com)

Стерилізація банок для варення

Чистота ваших банок дуже важлива, щоб варення не покрилося цвіллю і не скисло. Тому дотримуйтеся цієї Інструкції:

1. Помийте банки та кришки кілька разів з миючим засобом.

2. Поставте банки догори дном в розігріту до 130 градусів духовку і потримайте до пів години.

3. Якщо є мікрохвильовка, то їх можна простерилізувати там - 5 хвилин при 60 градусах, і ще 5 хвилин - при 90 градусах.

4. Кришки потрібно кип'ятити в гарячій воді приблизно 5 хвилин.

Після того як в банки наллєте варення і закрутіть кришками, їх потрібно ще раз простерилізувати. Це дозволить закруткам стояти набагато довше.

1. Покладіть сітку або рушник в широку каструлю і поставте туди банки. Вони не повинні стикатися один з одним.

2. Вода повинна досягати плічок банок, а температура повинна бути такою ж, як і в банках.

3. Доведіть банки та кип'ятіть їх кілька хвилин. 0,5 банки - 10 хвилин, літрові - 15 хвилин, 2 л - 20-25 хвилин, 3 л банки - близько 30 хвилин.

4. Потім банки витягуйте і щільно закрийте кришками.

Банки з варенням потрібно стерилізувати двічі (freepik_com)

Як правильно варити варення

Всі ягоди та фрукти повинні бути стиглими, з недозрілих для варення годяться тільки: абрикоси, агрус, волоські горіхи, айва і груші.

З перестиглих фруктів краще варити джем, а не варення.

При варінні варення потрібно дотримуватися такі важливі правила:

Цукру і фруктів має бути порівну - 1:1. Якщо фрукти дуже солодкі, то цукру можна взяти трохи менше.

На кожен кілограм цукру потрібно взяти 200 мл води. Якщо фрукти дуже соковиті - можна взяти трохи менше.

Варити варення потрібно від 15 до 40 хвилин - все фрукти повинні повністю просочитися сиропом.

Використовуйте для насиченого смаку спеції: свіжий імбир, розмарин, гвоздика, кориця, кардамон, лимон, чебрець і аніс.

Перевірити готовність варення можна легко: капніть на тарілку - форма повинна зберегтись і варення не повинно розтікатися. Сироп повинен тягнутися за ложкою ниточкою.

Якщо на варення з часом з'явиться цвіль - викидайте, його їсти не можна. А ось загравше варення врятувати можна - прокип'ятіть його і помістіть в чисту банку.