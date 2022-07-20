Эти нюансы о закрутке варенья знают не все: какие секреты помогут сделать его вкуснее
Для качественного вкусного варенья, которое будет зимой стоять долго, есть несколько важных правил. Они касаются выбора фруктов и ягод, подготовки банок для стерилизации и рецептов самого варенья.
Какие нюансы о приготовлении варенья нужно знать обязательно - читайте в материале ниже.
Как выбирать фрукты
Для варенья всегда берите целые и неповрежденные фрукты и ягоды. Храните их недолго - максимум до трех суток, а ягоды - не более 18 часов.
Все продукты тщательно помойте, переберите, удалите семечки, снимите кожуру, удалите весь мусор, листики и так далее.
Для варенья используйте эмалированную, латунную или толстенную антипригарную посуду. Если есть медный таз - отлично! Но проверьте, чтобы в нем не было налета.
Для варенья выбирайте свежие и качественные ягоды (freepik_com)
Стерилизация банок для варенья
Чистота ваших банок очень важна, чтобы варенье не покрылось плесенью и не скисло. Поэтому придерживайтесь этой инструкции:
1. Помойте банки и крышки несколько раз с моющим средством.
2. Поставьте банки вверх дном в разогретую до 130 градусов духовку и подержите до получаса.
3. Если есть микроволновка, то их можно простерилизовать там - 5 минут при 60 градусах, и еще 5 минут - при 90 градусах.
4. Крышки нужно кипятить в горячей воде приблизительно 5 минут.
После того как в банки нальете варенье и закрутите крышками, их нужно еще раз простерилизовать. Это позволит закруткам стоять намного дольше.
1. Положите сетку или полотенце в широкую кастрюлю и поставьте туда банки. Они не должны соприкасаться друг с другом.
2. Вода должна достигать плечиков банок, а температура должна быть такой же, как и в банках.
3. Доведите банки и кипятите их несколько минут. 0,5 банки - 10 минут, литровые - 15 минут, 2 л - 20-25 минут, 3 л банки - около 30 минут.
4. Потом банки вытаскивайте и плотно закройте крышками.
Банки с вареньем нужно стерилизовать дважды (freepik_com)
Как правильно варить варенье
- Все ягоды и фрукты должны быть спелыми, из недозревших для варенья годятся только: абрикосы, крыжовник, грецкие орехи, айва и груши.
- Из переспелых фруктов лучше варить джем, а не варенье.
- При варке варенья нужно соблюдать такие важные правила:
- Сахара и фруктов должно быть поровну - 1:1. Если фрукты очень сладкие, то сахара можно взять немного меньше.
- На каждый килограмм сахара нужно взять 200 мл воды. Если фрукты очень сочные - можно взять немного меньше.
- Варить варенье нужно от 15 до 40 минут - все фрукты должны полностью пропитаться сиропом.
- Используйте для насыщенного вкуса специи: свежий имбирь, розмарин, гвоздика, корица, кардамон, лимон, тимьян и анис.
Проверить готовность варенья можно легко: капните на тарелку - форма должна сохранятся и варенье не должно растекаться. Сироп должен тянуться за ложкой ниточкой.
Если на варенье со временем появится плесень - выбрасывайте, его есть нельзя. А вот забродившее варенье спасти можно - прокипятите его и поместите в чистую банку.
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