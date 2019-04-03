Отетеріли від холоду: Укрзалізниця вскочила у новий скандал (фото)

Укрзалізниця потрапила у черговий скандал після того, як одна з пасажирок поскаржилася на відсутність нормальних комфортних умов у вагонах. У поїзді сполученням Лисичанськ - Хмельницький у нічний час після відключення опалення градус знизився до позначки +16, хоча вдень було +22. Про це повідомила Ганна Фенченко на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Крім того, до посту вона опублікувала відповідне фото градусника.

Зазначається, що нормально топили до 23.00, а потім, коли пасажири вже готувалися до сну, подачу тепла у вагоні перекрили, і "до першої години ночі ми отетеріли від холоду".

Фенченко їхала у вагоні номер 8, відповідно інших потенційних пасажирів цього вагона вона закликала одягатися тепліше.

Як кажуть інші пасажири, потяг дуже старий, і в ньому функціонують лише два режими: "спека і холод". Крім того, температура в різних вагонах відрізняється між собою.

Фото: пасажирка Ганна Фенченко показала в мережі, як топлять у вагоні поїзда Лисичанськ - Хмельницький

Як повідомлялося раніше, нещодавно Укрзалізниця стала фігурантом нового скандалу. В Ужгороді на платформу подали поїзд "Солотвіно-Львів", в якому забули причепити ще один додатковий 11 вагон. Під час посадки пасажири з'ясували, що у них є квитки на неіснуючий вагон.

Також ми писали про те, що цією взимку в поїзді 227 ЛБ "Ужгород-Одеса" стався інцидент - зі стелі тамбура на пасажирів потік сильний напір гарячої води. Людям залило багаж та речі. Напір гарячої води миттєво залив коридор.

Нагадаємо, що Укрзалізниця запускає додаткові поїзди в різні напрямки на свята. На Великдень українці відпочиватимуть чотири дні поспіль. Вихідні перенесуть у зв'язку з важливим для українців святом. Так, були призначені пасажирські поїзди на 41 додатковий рейс на великодні та травневі свята в 2019 році в Україні.