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На Об'єднавчому соборі помітили представників Московського патріархату

STYLERЖиття    15.12.2018 - 11:10
На Об'єднавчому соборі помітили представників Московського патріархату
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Священики вже зареєструвалися

Священики церкви Московського патріархату вирішили зареєструватися на Об'єднавчий собор у Києві, який буде вирішувати питання про надання автокефалії Української православної церкви. Про це повідомив священик УПЦ Київського патріархату, настоятель Храму святого великомученика Димитрія Солунського Богдан Тимошенко на своїй сторінці Facebook.

"Представники Московського патріархату реєструються на Об'єднавчий собор", - йдеться у підписі.

На Об'єднавчому соборі помітили представників Московського патріархату

Фото: священики УПЦ МП на Об'єднавчому соборі (facebook.com/oBohdanTymoshenko)

Звернемо увагу, що на самих знімках можна помітити відразу кількох священиків Московського патріархату, які вирішили зареєструватися на заході.

На Об'єднавчому соборі помітили представників Московського патріархату

Фото: священики УПЦ МП на Об'єднавчому соборі (facebook.com/oBohdanTymoshenko)

Додамо, що брати участь у соборі будуть 192 делегати. УПЦ КП зберуть 126, з яких 42 єпископа, 42 священика і 42 мирянина. Від УАПЦ - 12 архієреїв, 12 священиків і 12 мирян. З представників УПЦ МП буде 10 єпископів, 10 священиків і мирян 10. Всі учасники собору отримали від Варфоломія офіційне запрошення, згідно з яким кожен з них може взяти з собою одного священика і одного мирянина.

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