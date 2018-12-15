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На Объединительном соборе заметили представителей Московского патриархата

STYLERЖизнь    15.12.2018 - 11:10
На Объединительном соборе заметили представителей Московского патриархата
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Священники уже зарегистрировались

Священники церкви Московского патриархата решили зарегистрироваться на Объединительный собор в Киеве, который будет решать вопрос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Об этом сообщил священнослужитель УПЦ Киевского патриархата, настоятель Храма святого великомученика Димитрия Солунского Богдан Тимошенко на своей странице в Facebook.

"Представители Московского патриархата регистрируются на Объединительный собор", - говорится в подписи.

На Объединительном соборе заметили представителей Московского патриархата

Фото: священники УПЦ МП на Объединительном соборе (facebook.com/oBohdanTymoshenko)

Обратим внимание, что на самих снимках можно заметить сразу нескольких священников Московского патриархата, которые решили зарегистрироваться на мероприятии.

На Объединительном соборе заметили представителей Московского патриархата

Фото: священники УПЦ МП на Объединительном соборе (facebook.com/oBohdanTymoshenko)

Добавим, что участвовать в соборе будут 192 делегата. УПЦ КП соберут 126, из которых 42 епископа, 42 священника и 42 мирянина. От УАПЦ - 12 архиереев, 12 священников и 12 мирян. Из представителей УПЦ МП будет 10 епископов, 10 священников и 10 мирян. Все участники собора получили от Варфоломея официальное приглашение, согласно которому каждый из них может взять с собой одного священника и одного мирянина.

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