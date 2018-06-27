Облила кислотою коханку чоловіка: у Києві впіймали жінку, яка 13 років була в бігах

Зловмисниця приїхала відзначити день народження в колі сім'ї

Співробітники поліції Київської та Донецької областей затримали мешканку Краматорська, якій вдавалося протягом 13 років переховуватися від правосуддя за кордоном. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

За даними правоохоронців, у 2005 році жінка підстерегла ймовірну коханку чоловіка, і облила її кислотою. У потерпілої було обпалено 76% тіла.

Поліцейські зібрали достатньо доказів, щоб суд визнав жінку винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст.121 "Умисне тяжке тілесне ушкодження" Кримінального кодексу України і засудив до п'яти років тюремного ув'язнення. Жінка заперечувала свою провину.

"Скориставшись часом, відведеним на вступ вироку в законну силу, засуджена змінила ім'я та з підробленими документам вилетіла за кордон. Почавши нове життя і сподіваючись на плинність часу, жінка була впевнена, що злочин так і залишиться безкарним", - розповіли в поліції.

Коли зловмисниця повернулася в Україну, щоб відзначити день свого народження в колі сім'ї, правоохоронці отримали дані про її місцезнаходження та про дату прибуття.

Жінку затримали в аеропорту "Жулян" у день її народження. 27 червня 2018 року їй виповнилося 65 років.

Затримана буде доставлена в Донецьку область і передана для відбування призначеного їй покарання.

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