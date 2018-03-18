Жене французского режиссера, которую облили кислотой в Днепре, пытаются спасти зрение: шокирующее видео

В трагедии женщина винит бывшего мужа

Жене французского режиссера Любови Барко медики пытаются спасти зрение, после того, как в декабре ей плеснули в лицо кислотой. О трагедии, которая произошла с жительницей Днепра, пишет ТСН.

На молодую женщину, Любовь Барко напали в конце декабря 2017 года, буквально через неделю после того, как украинка вышла замуж за французского режиссера Олиаса Барко.

Фото: Любовь Барко с мужем Олиасом Барко (facebook.com mpa.org.ua)

Трагедия произошла возле кафе, в котором девушка была с друзьями. Девушка вышла забрать цветы у курьера, которые ей якобы прислал бывший муж. Но вместо курьера Любу встретил парень с бутылкой в руках.

“Он шел в капюшоне и в момент, когда он проходил прямо возле меня, я увидела уже бутылку у него в руках. Уже буквально через секунду я начала задыхаться и поняла, что я падаю с ног”, - рассказала Любовь Барко.

Первую помощь девушке оказали друзья, а потом ее спасали медики больницы имени Мечникова. Девушка попала в больницу в критическом состоянии. Больше всего пострадал правый глаз. Концентрированная уксусная кислота сожгла Любе лицо, шею, дыхательные пути и глаза. Украинские врачи сделали все, что смогли, но восстановить девушке зрение они оказались не в силах.

Вот так Люба выглядела сразу после нападения.

Фото: Любовь Барко (facebook.com olias.barco)

Сейчас девушка находится на лечении в брюссельской клинике. Прогнозы пока неутешительные, так как она имела ожог глаза наивысшей степени. Вероятность того, что зрение правого глаза можно восстановить существует, хоть и низкая. Медики говорят, что есть зона, которая начинает восстанавливаться.

Любовь Барко уверена, что за нападением на нее стоит бывший муж, Андрей Махаринец, который фактически отобрал у женщины двухлетнего сына Платона.

Женщина рассказала, что бывший муж украл у нее ребенка и не отдает. Но разрешает видеться с ребенком – не более двух раз в неделю, всего на один час, за закрытыми дверями и под бдительным присмотром.

Органы опеки и правоохранительные органы Любе не помогают, так как семья бывшего мужа очень состоятельная и имеет связи в городе. Последний раз Люба видела сына в день трагедии, буквально за час до нападения. Единственное, что у нее сейчас осталось – это видео с Платоном, которое женщина сняла сама.

Фото: Любовь Барко (facebook.com olias.barco)

В ее бельгийской палате на стенах висят рисунки сына, а рядом – любимый муж, который стал сейчас для девушки главной поддержкой.

Олиас Барко требует от украинского правосудия как можно быстрее наказать заказчика и исполнителя преступления.

“Ни она, ни я никогда не представляли, что с нами такое может случиться, и как вообще может один человек кислотой сжечь лицо другого. Это - ужасное насилие. Они хотели уничтожить красоту моей жены, но этим только усилили нашу связь. За этим стоит семья бывшего Любиного мужа. Он хотел разрушить отношения, которые я имею с женой, хотел уничтожить нашу любовь, но этой любви стало только больше”, - говорит Олиас Барко.

Любовь Барко после трагедии. Кадр из видео (ТСН)

Бывший муж от комментариев отказался. По факту нападения на Любу полиция открыла уголовное производство.

“Сейчас досудебное следствие продолжается, мы ждем, чтобы заявительница направила нам справку, какая именно степень телесных повреждений у нее есть. Возможно, тогда будет переквалификация на более тяжкую статью. Официально письменного уведомления о подозрении никому не вручено”, - рассказали в полиции.

Видео: Врачи пытаются спасти зрение жене французского режиссера (ТСН)

Напомним, житель Днепра облил бывшую жену кислотой.