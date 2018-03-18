Дружині французького режисера, яку облили кислотою в Дніпрі, намагаються врятувати зір: шокуюче відео

У трагедії жінка звинувачує колишнього чоловіка

Дружині французького режисера Любові Барко медики намагаються врятувати зір, після того, як у грудні їй хлюпнули в обличчя кислотою. Про трагедію, яка трапилася з мешканкою Дніпра, пише ТСН.

На молоду жінку, Любов Барко напали в кінці грудня 2017 року, буквально через тиждень після того, як українка вийшла заміж за французького режисера Оліаса Барко.

Фото: Любов Барко з чоловіком Олиасом Барко (facebook.com mpa.org.ua)

Трагедія сталася біля кафе, в якому дівчина була з друзями. Дівчина вийшла забрати квіти у кур'єра, які їй нібито надіслав колишній чоловік. Але замість кур'єра Любу зустрів хлопець з пляшкою в руках.

“Він йшов в капюшоні і в момент, коли він проходив прямо біля мене, я побачила вже пляшку у нього в руках. Вже буквально через секунду я почала задихатися і зрозуміла, що я падаю з ніг", - розповіла Любов Барко.

Першу допомогу дівчині надали друзі, а потім її рятували медики лікарні імені Мечникова. Дівчина потрапила в лікарню в критичному стані. Найбільше постраждало праве око. Концентрована оцтова кислота спалила Любі обличчя, шию, дихальні шляхи і очі. Українські лікарі зробили все, що змогли, але відновити дівчині зір вони виявилися не в силах.

Ось так Люба виглядала відразу після нападу.

Фото: Любов Барко (facebook.com olias.barco)

Зараз дівчина перебуває на лікуванні у брюссельській клініці. Прогнози поки що невтішні, так як вона мала опік ока найвищого ступеня. Ймовірність того, що зір правого ока можна відновити існує, хоч і низька. Медики кажуть, що є зона, яка починає відновлюватися.

Любов Барко впевнена, що за нападом на неї стоїть колишній чоловік, Андрій Махаринець, який фактично відібрав у жінки дворічного сина Платона.

Жінка розповіла, що колишній чоловік вкрав у неї дитину і не віддає. Але дозволяє бачитися з дитиною – не більше двох разів на тиждень, всього на одну годину, за закритими дверима і під пильним наглядом.

Органи опіки та правоохоронні органи Любі не допомагають, так як сім'я колишнього чоловіка дуже заможна і має зв'язки в місті. Останній раз Люба бачила сина в день трагедії, буквально за годину до нападу. Єдине, що у неї зараз залишилося – це відео з Платоном, яке жінка зняла сама.

Фото: Любов Барко (facebook.com olias.barco)

В її бельгійської палаті на стінах висять малюнки сина, а поруч – коханий чоловік, який став тепер для дівчини головною підтримкою.

Оліас Барко вимагає від українського правосуддя якнайшвидше покарати замовника та виконавця злочину.

“Ні вона, ні я ніколи не уявляли, що з нами таке може статися, і як взагалі може одна людина кислотою спалити обличчя іншої. Це - жахливе насильство. Вони хотіли знищити красу моєї дружини, але цим тільки підсилили нашу зв'язок. За цим стоїть сім'я колишнього Любиного чоловіка. Він хотів зруйнувати стосунки, які я маю з дружиною, хотів знищити нашу любов, але цієї любові стало тільки більше", - говорить Оліас Барко.

Любов Барко після трагедії. Кадр з відео (ТСН)

Колишній чоловік від коментарів відмовився. За фактом нападу на Любу поліція відкрила кримінальне провадження.

“Зараз досудове слідство триває, ми чекаємо, щоб заявниця направила нам довідку, яка саме ступінь тілесних ушкоджень у неї є. Можливо, тоді буде перекваліфікація на більш тяжку статтю. Офіційно письмового повідомлення про підозру нікому не вручено", - розповіли в поліції.

Відео: Лікарі намагаються врятувати зір дружині французького режисера (ТСН)

Нагадаємо, житель Дніпра облив колишню дружину кислотою.