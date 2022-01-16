Обливали холодною водою і гасили недопалки: під Запоріжжям підлітки знущалися над 14-річним хлопцем

Попередньо встановлено, що хлопця 15 січня запросила додому компанія підлітків з 6 осіб. Вони знущалися над ним і відібрали мобільний телефон.

Шукати дитину вирушили його родичі. Мама хлопчика дізналася адресу, де знаходиться її син, приїхала туди, а після викликала швидку допомогу і поліцію.

Правоохоронці всіх порушників привезли у відділення поліції, де опитали у присутності батьків.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 127 (тортури) КК України. Санкція передбачає позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

Мама потерпілого розповіла виданню "061.ua", що її син Єгор домашній хлопчик. Того дня йому зателефонувала дівчинка і він пішов на зустріч.

Коли довго Єгор не повертався, то мама не могла до нього додзвонитися, тому що телефон був відключений. Вона знайшла старий його телефон і обдзвонила його друзів, які були в телефонній книзі.

Їй сказали, що бачили її з одним хлопцем, і коли вона знайшла його маму, то дізналася адресу, де він живе.

"Не знаю, що вони з ним зробили б, якби я не приїхала. Було 7 осіб. І хлопчики і дівчатка. Мені його вивели. Придумали казку, що його знайшли.... На тілі Єгора опіки від сигарети. Його змушувати ковтати палаючі сигарети. Змушували роздягатися, на вулицю виводили і холодною водою обливали", - розповіла жінка.

Вона також зазначила, що з сина вимагали якісь гроші. Хлопець зараз перебуває в дитячій лікарні. У нього багато саден, ударів, опіки і струс головного мозку.