Обливали холодной водой и тушили окурки: под Запорожьем подростки издевались над 14-летним парнем

Предварительно установлено, что парня 15 января пригласила домой компания подростков из 6 человек. Они издевались над ним и отобрали мобильный телефон.

Искать ребенка отправились его родственники. Мама мальчика узнала адрес, где находится ее сын, приехала туда, а после вызвала скорую помощь и полицию.

Правоохранители всех нарушителей привезли в отделение полиции, где опросили в присутствии родителей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (Пытки) УК Украины. Санкция предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

Мама пострадавшего рассказала изданию "061.ua", что ее сын Егор домашний мальчик. В тот день ему позвонила девочка и он пошел на встречу.

Когда долго Егор не возвращался, то мама не могла до него дозвониться, потому что телефон был отключен. Она нашла старый его телефон и обзвонила его друзей, которые были в телефонной книге.

Ей сказали, что видели ее с одним парнем, и когда она нашла его маму, то узнала адрес, где он живет.

"Не знаю, что они с ним сделали бы, если бы я не приехала. Было 7 человек. И мальчики и девочки. Мне его вывели. Придумали сказку, что его нашли.... На теле Егора ожоги от сигареты. Его заставлять глотать горящие сигареты. Заставляли раздеваться, на улицу выводили и холодной водой обливали", - рассказала женщина.

Она также отметила, что с сына требовали какие-то деньги. Парень сейчас находится в детской больнице. У него много ссадин, ушибов, ожоги и сотрясение головного мозга.