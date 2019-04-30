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Оголена Пенелопа Крус на пляжі потрапила на фото

STYLERЖиття    30.04.2019 - 11:51
Оголена Пенелопа Крус на пляжі потрапила на фото
Пенелопа Крус (фото: instagram.com)

Пенелопу Крус підловили під час сімейного відпочинку

Пенелопа Крус, яка 28 квітня відсвяткувала своє 45-річчя, потрапила в кадри папараці під час відпочинку на пляжі з чоловіком 50-річним Хав'єром Бардемом і дітьми.

Оскароносна актриса вирішила покупатися і позасмагати топлес. Саме в цей момент красуню помітили всюдисущі фотографи.

Варто відзначити, що американська зірка іспанського походження перебуває у відмінній формі. Підтягнута фігура і пишні груди актриси тому підтвердження.

Оголена Пенелопа Крус на пляжі потрапила на фото

Пенелопа Крус без одягу на пляжі потрапила на фото (super.ru)

Актриса і модель з 2010 року в шлюбі з відомим актором Хав'єром Бардемом, володарем премії "Оскар" за фільм "Старим тут не місце". Разом вони виховують двох дітей - восьмирічного Леонардо і п'ятирічну Луну.

Оголена Пенелопа Крус на пляжі потрапила на фото

Пенелопа Крус без одягу на пляжі потрапила на фото (super.ru)

Сама ж актриса удостоїлася премії "Оскар" за фільм Вуді Аллена "Вікі Крістіна Барселона", що вийшов на екрани в 2008 році.

Зауважимо, що актриса часто демонструє свою оголену красу в кінороботах, але застати зірку в голому вигляді в звичайній обстановці вдається рідко.

 

Пенелопа Крус без одягу на пляжі потрапила на фото (super.ru)

Нагадаємо, нещодавно Шерон Стоун викликала паніку серед фанатів своїми фотографіями в соціальній мережі.

Також повідомлялося, що Оля Полякова до смерті налякала Олександра Скічка.

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