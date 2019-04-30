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Обнаженная Пенелопа Крус на пляже попала на фото

STYLERЖизнь    30.04.2019 - 11:51
Обнаженная Пенелопа Крус на пляже попала на фото
Пенелопа Крус (фото: instagram.com)

Пенелопу Крус подловили во время семейного отдыха

Пенелопа Крус, которая 28 апреля отпраздновала свое 45-летие, попала в кадры папарацци во время отдыха на пляже с супругом 50-летним Хавьером Бардемом и детьми.

Оскароносная актриса решила искупаться и позагорать топлес. Именно в этот момент красотку запечатлели вездесущие фотографы.

Стоит отметить, что американская звезда испанского происхождения пребывает в отличнейшей форме. Подтянутая фигура и пышная грудь актрисы тому подтверждение.

Обнаженная Пенелопа Крус на пляже попала на фото

Пенелопа Крус без одежды на пляже попала на фото (super.ru)

Актриса и модель с 2010 года замужем за известным актером Хавьером Бардемом, обладателем премии "Оскар" за фильм "Старикам тут не место". Вместе они воспитывают двоих детей - восьмилетнего Леонардо и пятилетнюю Луну.

Обнаженная Пенелопа Крус на пляже попала на фото

Пенелопа Крус без одежды на пляже попала на фото (super.ru)

Сама же актриса удостоилась премии "Оскар" за фильм Вуди Аллена "Вики Кристина Барселона", вышедшего на экраны в 2008 году.

Заметим, что актриса часто демонстрирует свою нагую красоту в киноработах, но застать звезду в обнаженном виде в обычной обстановке удается редко.

 

Пенелопа Крус без одежды на пляже попала на фото (super.ru)

Напомним, недавно Шэрон Стоун вызвала панику среди фанатов своими фотографиями в социальной сети.

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