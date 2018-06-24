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"Перевертні сепарські": в мережі шоковані знівеченими пам'ятниками героям АТО (фото)

STYLERLIFE        24.06.2018 - 16:30
Ілюстративне фото (izgotovleniepamyatnikov.ru)
Ілюстративне фото (izgotovleniepamyatnikov.ru)

Вандали в Бучі та Добропіллі знівечили пам'ятники героям АТО

В ніч на 24 червня у м. Буча і м. Добропілля були знівечені пам'ятники героям антитерористичної операції на Сході України. У соціальній мережі Facebook в співтоваристві "Країни іншої не треба" показали фотографії, на яких видно розриту могилу і побитий пам'ятник. Користувачі мережі бурхливо відреагували на це, одностайно висловивши думку, що вандалів необхідно провчити.

"Алея Слави в Бучі. Завтра — день народження Андрія Блонського... Сьогодні вночі якісь виродки познущалися над місцем його вічного спочинку", — йдеться в повідомленні адміністратора спільноти Надії Умриш.

Фото: Пам'ятник Андрію Блонскому (facebook.com/onischenko.ludmila)

Фото: Пам'ятник Андрію Блонскому (facebook.com/onischenko.ludmila)

"Теж сьогодні. Теж якісь виродки. Розбили пам'ятник Герою АТО Олександру Єрмакову, Добропілля", — пише вона.

Фото: Пам'ятник Олександру Єрмакову (facebook.com/onischenko.ludmila)

"Хто це? Понаїхавші біженці або свої, доморощені? Хотілося б знати... Волонтери не дрімають, але і кожен з нас повинен бути уважним і не мовчати на такі прояви ненависті до загиблих захисників", — додала адміністратор.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/onischenko.ludmila

У коментарях до публікації користувачі відзначають нелюдяність вчинку, а також закликають покарати вандалів.

"Нехай руки отсохнуть у тієї тварюки, що це зробила", "Виродки лугандонські, які щодня приїжджають через блокпости або типу біженці?", "Як рука піднялася?", "Не пускати цю мерзоту в тил, прикопати тихо, десь у посадці!!!!", "Якщо знайдуть, покалічити, зламати хребет, нехай повзає як гад або до смерті, станете овочем і буде гадити під себе. Ніякої пощяди таким чудовиськам", "Перевертні сепарські! ", "Як їх земля носить?!! " — пишуть користувачі мережі.

Скріншот коментарів поста облікового запису facebook.com/onischenko.ludmila

До речі, в коментарях також з'явилися фотографії, відновленого волонтерами, пам'ятника.

Фото: Відновлений пам'ятник Андрію Блонскому (facebook.com/onischenko.ludmila)

Нагадаємо, що в Луганській області встановили пам'ятний знак, присвячений військовим медикам, загиблим з початку російської агресії на території України.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: АТО, пам'ятник, герои АТО
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