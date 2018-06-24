"Оборотни сепарские": в сети шокированы изуродованными памятниками героям АТО (фото)

Вандалы в Буче и Доброполье изуродовали памятники героям АТО

В ночь на 24 июня в г. Буча и г. Доброполье были изуродованы памятники героям антитеррористической операции на Востоке Украины. В социальной сети Facebook в сообществе "Країни іншої не треба" показали фотографии, на которых видна разрытая могила и побитый памятник. Пользователи сети бурно отреагировали на случившееся, единогласно выразив мнение, что вандалов необходимо проучить.

"Аллея Славы в Буче. Завтра — день рождения у Андрея Блонского... Сегодня ночью какие-то уроды поиздевались над местом его вечного упокоения", — говорится в сообщении администратора сообщества Надежды Умриш.

Фото: Памятник Андрею Блонскому (facebook.com/onischenko.ludmila)

Фото: Памятник Андрею Блонскому (facebook.com/onischenko.ludmila)

"Тоже сегодня. Тоже какие-то уроды. Разбили памятник Герою АТО Александру Ермакову, Доброполье", — пишет она.

Фото: Памятник Александру Ермакову (facebook.com/onischenko.ludmila)

"Кто это? Понаехавшие беженцы или свои, доморощенные? Хотелось бы знать... Волонтеры не дремлют, но и каждый из нас должен быть внимательным и не молчать на такие проявления ненависти к погибшим защитникам", — добавила администратор.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/onischenko.ludmila

В комментариях к публикации пользователи отмечают бесчеловечность поступка, а также призывают наказать вандалов.

"Пускай руки отсохнут у той твари, что это сделала", "Уроды лугандонские, который каждый день приезжают через блокпосты или типа беженцы?", "Как рука поднялась?", "Не пускать эту мерзость в тыл, прикопать тихо, где-то в посадке!!!!", "Если найдут, покалечить, сломать позвоночник, пусть ползает как гад или до смерти, станете овощем и будет гадить под себя. Никакой пощяды таким чудовищам", "Оборотни сепарские! ", "Как их земля носит?!! "— пишут пользователи сети.

Скриншот комментариев поста аккаунта facebook.com/onischenko.ludmila

Кстати, в комментариях также появились фотографии, восстановленного волонтерами, памятника.

Фото: Восстановленный памятник Андрею Блонскому (facebook.com/onischenko.ludmila)

Напомним, что в Луганской области установили памятный знак, посвященный военным медикам, погибшим с начала российской агрессии на территории Украины.

Видео: video.rbc.ua