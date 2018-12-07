Як в Україні борються з боржниками аліментів: яскраві приклади

Фото: Аліменти в Україні (колаж РБК-Україна)

В Україні, на жаль, навіть заможні батьки іноді не виплачують гроші своїм дітям, а деякі навіть видають себе за безробітних, щоб цього не робити, кажуть в Управлінні столичної юстиції

Восени 2018 року в Києві був встановлений абсолютний рекорд по виплатах боргу за аліменти. Чоловік одним платежем сплатив борг у розмірі 800 тисяч гривень, коли не міг вилетіти за кордон на відпочинок, і змушений був погасити заборгованість.

Про це у коментарі для Styler повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві.

Цього року в Україні посилили відповідальність за борги по аліментах. За цей рік було стягнуто вже понад 3,5 мільярди гривень боргів по аліментах по всій країні, завдяки новому закону “Чужих дітей не буває” – 1,5 мільярди, і це - удвічі більше, ніж у 2017 році, нагадує очільник столичної юстиції Станіслав Куценко.

Щоб погасити борги депутата, продали його пароплав

"У боржника, що сплатив 800 тисяч гривень, була заборгованість по аліментах за три роки. Людина їде відпочивати, має чим оплатити путівку за кордон, то чому б не виплатити борг за аліменти для дитини?” - каже він.

Був також випадок з одним депутатом. Щоб погасити його борги по аліментах, державна виконавча служба через систему відкритих електронних торгів “СЕТАМ” реалізували його пароплав, виручивши за це близько 600 тисяч гривень.

Фото: "В Україні, на жаль, склалася ситуація, коли заможні люди часто не сплачують аліменти через власні переконання, помсту колишнім чи ще щось" - Куценко (колаж РБК-Україна)

“Людина мала кошти, але просто не платила гроші своїй дитині. В Україні, на жаль, склалася ситуація, коли заможні люди часто не сплачують аліменти через власні переконання, помсту колишнім чи ще щось. Проте раніше не було суворих методів впливу. Коли не сплачуються аліменти, це - економічний злочин проти дитини, бо вона має право отримати ці кошти і заслуговує на належний рівень життя", - каже Куценко.

Він нагадує: аліменти мають сплачуватися дітям до моменту, коли їм виповниться 18 років, а якщо дитина продовжує навчання, то і до 23 років за умови, що батьки можуть надавати матеріальну допомогу.

"Ми називаємо список боржників "дошкою ганьби"

"Цього року ми ввели чотири ключові обмеження для тих, хто не сплачує аліменти: тепер боржники не можуть виїхати за кордон, не можуть керувати транспортним засобом на строк від 3 до 6 місяців, не можуть користуватися мисливською зброєю і ходити на полювання", - каже Станіслав Куценко.

За його словами, по кожному виду заборон цього року було видано близько 150 тисяч обмежень.

"Ми називаємо список боржників "дошкою ганьби". Це реально працює, і коли люди розуміють, що потрапили в цей список, то йдуть і виплачують кошти дитині, бо ми просто “зв’язуємо їм руки”. А для тих, хто не працює та не має доходів, є суспільні роботи".

Раніше так звані “безробітні” цим спекулювали.

"Наприклад, разом із мобільними групами у складі державних виконавців виїздили до додому боржника, який декларував, що ніде не працює, а виявляли, що працює вантажником чи охоронцем, але на дитину не дає ні копійки", - згадує очільник столичної юстиції.

"У Мін’юсту було доволі амбітне завдання – максимально швидко імплементувати та запустити ті новації, які спонукали б горе-батьків, що роками не платили аліменти, все ж виконати свій обов’язок перед дитиною. 25 тисяч дітей у столиці, які з початку року уже отримали від батьків 220 мільйонів гривень аліментів. Це явний приклад успішності реалізації змін", - згадує Куценко.

Фото: "Якщо немає прибутку, можна накласти арешт на майно. Далі воно реалізується на публічних торгах" - Куценко (pixabay.com)

"В Україні суспільні роботи проходять близько 2 тисяч осіб"

“Немає коштів для дитини - йдіть працювати! Людина, у якої немає коштів на аліменти, йде на суспільні роботи і кошти, які заробляє, потім перераховуються дитині. Зараз законом під кодовою назвою “Чужих дітей не буває” передбачено до 360 годин суспільних робіт, але якщо ці кошти не компенсують суму аліментів, їх можна повторно призначити за рішенням суду. У столиці задоволено 47 протоколів про відбування боржниками суспільно корисних робіт”, - пояснює Куценко.

Він додає:

"Раніше суди вагалися, робити це чи ні, бо на той час ще не минуло шести місяців з моменту введення закону у дію. Зараз цей строк пройшов, і тепер судді розуміють свій внесок та без вагань призначають суспільні роботи для таких горе-батьків. Наразі в Україні їх проходять близько 2 тисяч осіб. Це нормальна міжнародна практика. За кордоном люди йдуть підмітати вулиці чи робити іншу суспільно корисну справу, незважаючи на свій соціальний статус. Так само має бути і в Україні", - переконаний Станіслав Куценко.

“Шукають всі можливі активи, з яких можна стягнути аліменти”

У столичному Управлінні юстиції нагадують: при стягненні боргів за аліменти моніторять всі доходи людини:

"До речі, депозит в банку – це дохід, з нього теж мають сплачуватися аліменти. Захист прав дітей у цьому напрямку - це питання, яке знаходиться на особливому контролі у Державної виконавчої служби. Приватні виконавці теж можуть стягувати аліменти. Вони отримують за це 10% виконавчого збору".

Між ними і стягувачами укладається договір, і приватний виконавець шукає всі можливі активи, з яких можна стягнути аліменти.

"Нагадаю: якщо немає прибутку, можна накласти арешт на майно. Далі воно реалізується на публічних торгах, і ці гроші повертаються дитині в якості компенсації боргів за аліменти. Якщо була виручена більша сума, то решта грошей повертається власнику. Наприклад, якщо була продана квартира, і частину коштів перерахували дитині на аліменти, а залишок повернули батьку", - розповідає Куценко.

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